Основные мероприятия ближайших дней в Литве

Вильнюс
KITOKS’24
20 января пройдет Международный детский и молодежный фестиваль KITOKS’24. Мероприятия рассчитано для всей семьи. А дети 6-9 лет приглашаются на воркшоп по цирку и знакомство с азами акробатики. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
В память восстания 1863-1864 годов
В воскресенье, 21 января, на старом кладбище Расу пройдут памятные мероприятия, посвященные восстанию 1863-1864 годов. По этой причине будет ограничено движение транспорта. По данным муниципалитета, также будут внесены изменения в работу общественного транспорта.
Подробнее об этом здесь.
Зимние купания
21, 28 января, 4 и 11 февраля в 12:00 клуб Lemon Gym приглашает на зимние купания. Купания будут проходить на Зеленых озерах на главном пляже. 11 февраля планируется искупаться в Балтийском море.
В мероприятии бесплатно может участвовать любой совершеннолетний человек. Подробнее здесь.
Каунас
Театральное занятие
20 января в 10.30 на адресу Занавику 26А пойдет театральное занятие для семей
В программе: импровизации, создание различных персонажей и сценических зарисовок.
Более подробная информация и регистрация здесь.
Танец нежных драконов
20 января в 12.00 в салоне «Уютный дом» (Jaukūs Namai) по адресу пр. Юозапавичаус 21 пройдет выставка Танец нежных драконов (Švelniųjų Drakonų Šokis).
Автор выставки Мигле Юршите-Пакшталене представляет свои работы последних лет, в которых обитают птицы. По мнению автора, птицы — одни из самых древних и прекрасных ее творений... и они ассоциируются у нее с мистическими драконами.
Оригами — веселье красок
20 января в 12.00 Каунасская районная библиотека приглашает на Семейную субботу на мероприятие «Оригами — веселье красок». Организаторы предлагает бесплатное и увлекательное обучение искусству оригами.
Клайпеда
HIPERBAND
HIPERBAND — песни, вошедшие в историю литовской музыки!
20 января в 19:00 на арене Швитурё состоится концерт HIPERBAND.
В следующем году одна из самых популярных литовских групп —Hiperbolė отметила бы свое 50-летие. По воле судьбы последний раз поклонники видели группу в 1999 году. Однако музыкальное исполнение песен группы настолько сильно и прочно запечатлелось в памяти, что слушатели просто не могут жить без этих песен.