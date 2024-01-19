Основные мероприятия ближайших дней в Литве

Вильнюс

KITOKS’24

20 января пройдет Международный детский и молодежный фестиваль KITOKS’24. Мероприятия рассчитано для всей семьи. А дети 6-9 лет приглашаются на воркшоп по цирку и знакомство с азами акробатики. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

В память восстания 1863-1864 годов

В воскресенье, 21 января, на старом кладбище Расу пройдут памятные мероприятия, посвященные восстанию 1863-1864 годов. По этой причине будет ограничено движение транспорта. По данным муниципалитета, также будут внесены изменения в работу общественного транспорта.

Подробнее об этом здесь.

Зимние купания

21, 28 января, 4 и 11 февраля в 12:00 клуб Lemon Gym приглашает на зимние купания. Купания будут проходить на Зеленых озерах на главном пляже. 11 февраля планируется искупаться в Балтийском море.

В мероприятии бесплатно может участвовать любой совершеннолетний человек. Подробнее здесь.

Каунас