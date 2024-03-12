Осенью для пожилых людей открываются новые возможности обучения

"Демографические проблемы обуславливают постоянный рост доступности образовательных услуг для старших возрастных групп. Впервые мы окажем целевую государственную поддержку образовательным организациям, работающим с пожилыми людьми. Вовлеченные в их деятельность пожилые люди смогут за государственный счет участвовать в программах, которые, исходя из данных опросов, кажутся им наиболее актуальными и наиболее адаптированными к потребностям людей пенсионного возраста", - сказала заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.