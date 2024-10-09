2024.10.09 07:03

Осенний стиль жителей взморья: посмотрите, как они выглядят

 
Модеста Мяшке
ru.DELFI.lt
Klaipėdos miesto mada
Klaipėdos miesto mada
ФОТО: Klaipėdos miesto mada

Пришла золотая осень, похолодало, горожане достали пальто и теплые куртки, пиджаки.

Клайпедский фотограф Андрюс Венгалис утром увековечил спешащих на работу горожан, вечером жители города шли в театры, рестораны или просто гуляли по городу.

На фото - осенний стиль клайпедчан.

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