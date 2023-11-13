Осеннее тепло уходит из Литвы, идет похолодание

Во вторник ночью атмосферное давление понемногу поднимется. Однако облачность будет большой, ожидаются прояснения, но не во всех районах. Снова на большей части территории ожидаются дожди. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Днем приблизится новый циклон. Ожидается лишь немного прояснений. В большинстве районов ожидаются осадки, в основном дождь, местами морось. Днем будет 3–7 градусов тепла.
В среду ночью Литва останется в зоне действия северо-восточной части циклона, будет пасмурно. Во многих районах ожидаются осадки, в основном будет идти дождь, но возможен и мокрый снег. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Местами возможен гололед.
В среду днем будет облачно, дожди ожидаются в большинстве районов, больше всего осадков будет на юго-западе. Днем будет 2–6 градусов тепла.
В четверг давление поднимется, в Литву придет более прохладная масса воздуха. Все еще прогнозируют небольшие осадки. На юге будет идти дождь, а на севере мокрый снег. Ночью местами прогнозируют гололед. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем всего 0–5 градусов тепла.
В пятницу погода будет находиться под влиянием антициклона. Будет облачно с небольшими прояснениями. Небольшие осадки возможны лишь местами. В основном будет идти снег или мокрый снег. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем всего 0–4 градуса тепла.
Согласно нынешним данным, в выходные будет холодно, по ночам будет ниже нуля, а обильные осадки ожидаются в воскресенье.