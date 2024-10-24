Осень в Вильнюсе: терапия оранжевого цвета и развлечения на Хэллоуин

Желание познать Вильнюс не зависит от времени года. В столице можно найти уютные сельские пейзажи, посетить галереи или культурные мероприятия, насладиться развлечениями.
Осенние открытки из Вильнюса
Летом в Вильнюсе можно было наслаждаться зеленью, а сейчас пейзажи окрасила осень. В этот период можно посетить японский сад, VIP-ложу Панеряйской прогулочной тропы – Гарюнайскую гору, посетить Нагорный парк (гору Трех крестов, Столовую гору, гору Алтана, горы могилы Гедиминаса), посетить набережную озера Гульбинас.
По вильнюсским кладбищам
Под каждым городом есть еще один город – город умерших. Перед Днем Всех Святых и Поминовения усопших стоит посетить старые вильнюсские кладбища, узнать, где похоронены известные люди, услышать истории их жизни, почтить их память.
Можно пройтись по аллеям Бернардинского кладбища, кладбища Расу, Саулес.
Развлечения по случаю Хэллоуина
Вильнюс заполоняют и традиции Хэллоуина.
До 3 ноября вас ждут необычные приключения в Нагорном парке, где действует Хэллоуинтаун,
Иной Хэллоуин предлагает Splatter Studio.
В Музее деревянного зодчества столицы 31 октября можно сыграть в „жуткие настольные игры“, а Музей автомобилей с 31 октября по 3 ноября организует мероприятие „Хэллоуин и автомобили из ужастиков“ с мастерской тыкв, гонками на метлах и жуткими историями.
27 октября мамы организуют поход для семей от ветряной мельницы в Пилайте „Хэллоуинский поход“.
Детей 3-10 лет 31 октября приглашают в магическую ведьмину избушку „Посети лесных ведьм в избушке“. Детей ждет мастер-класс по вырезанию фонариков из тыкв, приготовлению эликсира и выпечке зефиров. Детей 6-13 лет приглашают на экскурсию Savaitgalio ekskursijos „Тайны Хэллоуина“.
По словам представителей дневных центров ,,Академия мудрости“, Хэллоуин - это не только праздник, но и познавательная экскурсия в мир ужасов и страшных сказок. Дневные центры 30 и 31 октября приглашают детей послушать сказки, готовить сладости и делать значки. К Хэллоуину предлагают украсить и животных – 27 октября состоится шествие „Городское шествие по случаю Хэллоуина четвероногих ГУРУ“.
В праздники можно выпить тыквенное лате (Pumpkin Spice Latte), съесть согревающий тыквенный суп (например, в Лукишкской тюрьме?)или пиццу с тыквой в кафе Rotonda. Кроме того, в этом кафе в выходные проходят тыквенные дни с тыквенным боулингом, предлагают поучаствовать в фотосессии на фоне тыкв.
Красиво украшен и ресторан Pušynė. Его украшают 3 тонны тыкв от местных фермеров.