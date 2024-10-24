Осень в Вильнюсе: терапия оранжевого цвета и развлечения на Хэллоуин

Под каждым городом есть еще один город – город умерших. Перед Днем Всех Святых и Поминовения усопших стоит посетить старые вильнюсские кладбища, узнать, где похоронены известные люди, услышать истории их жизни, почтить их память.

Летом в Вильнюсе можно было наслаждаться зеленью, а сейчас пейзажи окрасила осень. В этот период можно посетить японский сад, VIP-ложу Панеряйской прогулочной тропы – Гарюнайскую гору, посетить Нагорный парк (гору Трех крестов, Столовую гору, гору Алтана, горы могилы Гедиминаса), посетить набережную озера Гульбинас.

Желание познать Вильнюс не зависит от времени года. В столице можно найти уютные сельские пейзажи, посетить галереи или культурные мероприятия, насладиться развлечениями.

Детей 3-10 лет 31 октября приглашают в магическую ведьмину избушку „Посети лесных ведьм в избушке“. Детей ждет мастер-класс по вырезанию фонариков из тыкв, приготовлению эликсира и выпечке зефиров. Детей 6-13 лет приглашают на экскурсию Savaitgalio ekskursijos „Тайны Хэллоуина“.

27 октября мамы организуют поход для семей от ветряной мельницы в Пилайте „Хэллоуинский поход“.

В Музее деревянного зодчества столицы 31 октября можно сыграть в „жуткие настольные игры“, а Музей автомобилей с 31 октября по 3 ноября организует мероприятие „Хэллоуин и автомобили из ужастиков“ с мастерской тыкв, гонками на метлах и жуткими историями.

До 3 ноября вас ждут необычные приключения в Нагорном парке, где действует Хэллоуинтаун,

По словам представителей дневных центров ,,Академия мудрости“, Хэллоуин - это не только праздник, но и познавательная экскурсия в мир ужасов и страшных сказок. Дневные центры 30 и 31 октября приглашают детей послушать сказки, готовить сладости и делать значки. К Хэллоуину предлагают украсить и животных – 27 октября состоится шествие „Городское шествие по случаю Хэллоуина четвероногих ГУРУ“.

В праздники можно выпить тыквенное лате (Pumpkin Spice Latte), съесть согревающий тыквенный суп (например, в Лукишкской тюрьме?)или пиццу с тыквой в кафе Rotonda. Кроме того, в этом кафе в выходные проходят тыквенные дни с тыквенным боулингом, предлагают поучаствовать в фотосессии на фоне тыкв.