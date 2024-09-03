2024.09.03 07:40

Осень – только на календаре: воздух прогреется до 30 градусов

 
ru.DELFI.lt
Alinantis karštis sostinėje
Alinantis karštis sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Календарное лето завершилось, но метеорологическое продолжается. Во вторник местами воздух прогреется до 30 градусов и выше.

Во вторник ночью усилилась зона высокого атмосферного давления. Днем антициклон обусловит жаркую и солнечную погоду. Температура поднимется до 26, местами до 31 градуса тепла.

В среду погоду также обусловит антициклон, особых изменений не будет. Ночь будет ясной, днем будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ночью будет 12–19, днем прогреется до 25–30 градусов тепла.

В четверг особых перемен не ожидается. Ночью будет ясно, днем малооблачно. Без дождя. Ночью будет 13–18, днем 23–28 градусов тепла.

Похожей погода будет и в пятницу. Облачность будет небольшой, вероятность дождя невелика. Ночью ожидается 11–16, днем 24–29 градусов тепла.

По нынешним данным, местами в выходные пройдут небольшие дожди, жара спадет, однако погода будет летней.

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