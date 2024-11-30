Осень прощается приятной погодой, которая сохранится и на следующей неделе

Перестанут идти дожди. В последний день осени погода будет приятной - без дождей и сильного ветра. Днем будет от 3 до 6 градусов тепла, местами на западе и у моря может быть до 7 градусов тепла.

В ночь на воскресенье особых перемен не ожидается. Вероятность осадков будет очень небольшой, поскольку Литва останется в зоне действия антициклона. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря будет 2–4 градуса тепла.

В воскресенье осадков не ожидается. Погода будет приятной, небо ясным. Днем воздух прогреется до 2–7 градусов тепла.