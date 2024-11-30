2024.11.30 10:12

Осень прощается приятной погодой, которая сохранится и на следующей неделе

 
ru.DELFI.lt

В субботу циклон уйдет из Литвы, и вместо него придет зона высокого атмосферного давления, благодаря которой днем возможны прояснения.

Перестанут идти дожди. В последний день осени погода будет приятной - без дождей и сильного ветра. Днем будет от 3 до 6 градусов тепла, местами на западе и у моря может быть до 7 градусов тепла.

В ночь на воскресенье особых перемен не ожидается. Вероятность осадков будет очень небольшой, поскольку Литва останется в зоне действия антициклона. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря будет 2–4 градуса тепла.

В воскресенье осадков не ожидается. Погода будет приятной, небо ясным. Днем воздух прогреется до 2–7 градусов тепла.

Следующая неделя начнется с сухой погоды. В понедельник вероятность осадков невелика, а во вторник местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха останется, как в выходные дни.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии