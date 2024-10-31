Осень показывает свое истинное лицо: хмурую и дождливую погоду усугубит сильный ветер

Облака быстро сгустятся. Во многих местах пройдут дожди, преобладает небольшой дождь. Более сухими останутся южные регионы. Подует сильный ветер. Во многих местах его направление западное, юго-западное, на побережье оно будет также северо-западным. Местами в Западной Литве порывы усилятся до 15-20 м/с. Днем потеплеет до 9-13 градусов. Упомянутый фронт пройдет по стране в пятницу вечером. По всей стране пройдут дожди, на значительной территории вновь преобладает небольшой дождь. Более интенсивные дожди пройдут лишь в восточных и северо-восточных районах. Ветер неустойчивый юго-западный, западный, силой 15-20, местами 21-25 м/с. В пасмурную ночь температура опустится до 7-12 градусов тепла.