2024.10.31 09:12

Осень показывает свое истинное лицо: хмурую и дождливую погоду усугубит сильный ветер

 
ru.DELFI.lt
Rudens spalvos
Rudens spalvos
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Сегодня, после того как зона высокого давления переместится далеко на восток, погоду в нашей стране снова будет диктовать циклон. Мы попадаем в его юго-восточную часть. Теплый атмосферный фронт дойдет до нас и в послеполуденные часы.

Облака быстро сгустятся. Во многих местах пройдут дожди, преобладает небольшой дождь. Более сухими останутся южные регионы. Подует сильный ветер. Во многих местах его направление западное, юго-западное, на побережье оно будет также северо-западным. Местами в Западной Литве порывы усилятся до 15-20 м/с. Днем потеплеет до 9-13 градусов. Упомянутый фронт пройдет по стране в пятницу вечером. По всей стране пройдут дожди, на значительной территории вновь преобладает небольшой дождь. Более интенсивные дожди пройдут лишь в восточных и северо-восточных районах. Ветер неустойчивый юго-западный, западный, силой 15-20, местами 21-25 м/с. В пасмурную ночь температура опустится до 7-12 градусов тепла.

В праздничный день синоптическая ситуация мало изменится. Около полудня придет холодный атмосферный фронт, который к вечеру почти пронесется по Литве. Облака не рассеются, поэтому будет пасмурно. Во многих местах пройдет сильный дождь. Юго-западный и западный ветры постепенно сменятся на северо-западные и останутся сильными. Их скорость достигнет 15-20 м/с, местами, скорее всего в Западной Литве, она составит 21-25 м/с. Днем термометры покажут 10-14 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии