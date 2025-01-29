Орнитолог о возвращении птиц: уже есть признаки весны

Можно увидеть и аистов, которые зимуют в Литве, но их немного. Зимуют здесь и лебеди-кликуны. В Вильнюсе, в Укмерге люди видят скворцов, зябликов.

Люди переживают, что на календаре зима, а птицы возвращаются. Говорят, что прилетели журавли и другие птицы. На самом деле журавли улетают, остаются зимовать немногие, но в последнее время немало этих птиц остается в Литве на зиму. Это значит, что они находят пищу, ведь снега нет. Журавли, которых видят люди - не прилетели, а оставались здесь.

Уже поют песни большие синицы, обыкновенные лазоревки, на опушках леса и в парках слышны голоса поползней, люди слышали черных дроздов, серых синиц.

„Есть первые признаки весны, но не потому, что прилетают птицы, а потому, что в городских парках и лесочках все чаще слышно их пение. Слышатся брачные голоса.

Собеседник сказал, что до дня жаворонка еще месяц, но если будет тепло, эти птицы вернутся в первые дни февраля.

„Птицы просто перелетают с места на место, не мигрируют, – сказал Петкус, отвечая на вопрос, могут ли люди видеть возвращающихся птиц. – Когда вернутся с зимовья лебеди, мы их увидим. Людей ввела в заблуждение теплая зима“.

На самом деле миграции пока нет, гусей не слышно, не видно, чтобы возвращались массово чибисы, журавли.

Из-за потепления в Литве можно увидеть и тех птиц, которые должны были лететь на зимовье в Африку, например, ястребиная славка, болотная камышовка, черный коршун, пустельга. Остаются в Литве на зиму и скворцы, зарянки, зяблики“, – сказал член Литовского содружества орнитологов Гедиминас Петкус.

И такое уже случалось. Однако птицы, которые улетают далеко, например, аисты, пеночки-теньковки, славки вернутся в обычное время, максимум неделей раньше.

„Они не должны рано вернуться, эти птицы улетают далеко и не знают, какая у нас погода. Они руководствуются своим циклом.

Бывает так, что птицы прилетают в Европу и видят, что погода хорошая, тогда могут вернуться раньше, но сильных сбоев не бывает.

Может, похолодает, все вернется в свою колею, а если нет, птицам придется сложно. Наличие насекомых зависит от погоды, если февраль и март будут теплыми, насекомоядные птицы пропустят пик размножения насекомых, тогда им трудно будет выкормить птенцов“, – сказал Петкус.