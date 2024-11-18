Организаторы протеста "Десять минут молчания" готовят новый митинг

„Обращаемся и к президенту Литвы: ваш авторитет среди избирателей может стать частью перемен“, – указали организаторы акции.

На этот раз обращаются и к президенту.

„Мы еще раз обращаемся к Социал-демократам Литвы и демократическому союзу „Во имя Литвы“: ваши действия уже нанесли огромный вред репутации страны, это показывает реакция зарубежных политиков и статьи в СМИ. Этот след вы уже не сотрете, но еще можете смягчить. Поэтому мы просим отказаться от коалиционного соглашения с „Зарей Немана“, – сказано в сообщении.

„Поскольку в первый раз нас не услышали, собираемся снова. Избранные демократическим путем политики должны работать для всей Литвы и не игнорировать тех, кто их критикует“, – сказано в сообщении, размещенном на Facebook.

О планах повторить акцию протеста 16 ноября в Facebook сообщил один из организаторов акции „Десять минут молчания“ Мантас Мяшкерис.

„Мы не против новой власти, мы не за ушедшую власть. Мы не оспариваем результаты выборов. Мы против коалиции. (...) Поскольку вы не услышали нас в первый раз – придется повторить. Сколько я читаю комментарии людей – они намерены повторять акции, сколько потребуется“, – писал он 15 ноября.

Первая акция состоялась в Вильнюсе, Каунасе и Таураге. Однако представитель соцдемов Гинтаутас Палуцкас к протестующим не вышел, заявив, что не одобряет „саму идею протеста“.

Не встретился с ними и лидер демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.