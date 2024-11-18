2024.11.18 07:00

Организаторы протеста "Десять минут молчания" готовят новый митинг

 
ELTA
Ула Климашевска
Виктория Смирновайте
ru.DELFI.lt
Protestas "Dešimt tylos minučių"
Protestas "Dešimt tylos minučių"
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Организаторы акции протеста, которая прошла в минувший четверг намерены провести новый митинг. В четверг, 21 ноября, планируется еще одна акция у здания парламента Литвы с требованием отказаться от сотрудничества с партией Ремигиюса ЖемайтайтисаЗаря Немана“.

„Поскольку в первый раз нас не услышали, собираемся снова. Избранные демократическим путем политики должны работать для всей Литвы и не игнорировать тех, кто их критикует“, – сказано в сообщении, размещенном на Facebook.

„Мы еще раз обращаемся к Социал-демократам Литвы и демократическому союзу „Во имя Литвы“: ваши действия уже нанесли огромный вред репутации страны, это показывает реакция зарубежных политиков и статьи в СМИ. Этот след вы уже не сотрете, но еще можете смягчить. Поэтому мы просим отказаться от коалиционного соглашения с „Зарей Немана“, – сказано в сообщении.

На этот раз обращаются и к президенту.

„Обращаемся и к президенту Литвы: ваш авторитет среди избирателей может стать частью перемен“, – указали организаторы акции.

О планах повторить акцию протеста 16 ноября в Facebook сообщил один из организаторов акции „Десять минут молчания“ Мантас Мяшкерис.

„Мы не против новой власти, мы не за ушедшую власть. Мы не оспариваем результаты выборов. Мы против коалиции. (...) Поскольку вы не услышали нас в первый раз – придется повторить. Сколько я читаю комментарии людей – они намерены повторять акции, сколько потребуется“, – писал он 15 ноября.

Первая акция состоялась в Вильнюсе, Каунасе и Таураге. Однако представитель соцдемов Гинтаутас Палуцкас к протестующим не вышел, заявив, что не одобряет „саму идею протеста“.

Не встретился с ними и лидер демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.

Напомним, что, несмотря на критику в Литвы и за границей, социал-демократы заключили союз с „Зарей Немана“, которую возглавляет обвиняемый в антисемитизме Ремигиюс Жемайтайтис, и с демократическим союзом „Во имя Литвы“.

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