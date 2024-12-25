2024.12.25 11:06

Организаторы праздников: Деды Морозы в Литве стали более профессиональными

 
ru.DELFI.lt
11.16 Tryjų baltijos šalių Kalėdų seniai atvyko į Vilnių. ELTA : Julius Kalinskas
11.16 Tryjų baltijos šalių Kalėdų seniai atvyko į Vilnių. ELTA : Julius Kalinskas
ФОТО: +37065534262

Услуги дедов морозов в Литве стали предоставлять профессиональнее – люди чаще выбирают такую услугу не по цене, а по качеству, говорят главы компаний, предлагающих такие услуги, пишет портал madeinvilnius.lt.

Основатель компании MiMiDO Роландас Янаудис заметил, что люди хотят получить оригинальные программы. Особенно популярны сценические выступления с участием разных персонажей, „ученых“, „астронавтов“.

„Дети рассказывают разные истории о том, что с ними делал Дед Мороз, где он живет, чем занимается. Мы всегда спрашиваем у клиентов, какая история им ближе и стараемся максимально подстроиться“, – сказал Янаудис.

Директор Gocrazy LT Вилюс Алексеюнас сказал, что рынок дедов морозов в Литве становится похож на западный.

„Литва становится похожа на другие западные рынки, где конкурируют не ценами, а качеством“, – сказал он.

Главы компаний сказали, что услуги дедов морозов школы и детские сады заказывают с конца ноября, а частные заказы поступают с начала декабря. Популярное время на Рождество и в Сочельник было заполнено в конце ноября, поэтому тем, кто хотел заказать услугу позже, места не досталось.

Деды морозы ходят не только в школы и детские сады - они заглядывают и в офисы, и на дом к клиентам.

„Одного Деда Мороза не заказывают, чаще заказывают авторскую программу с помощником – „ученым“, „астронавтом“, женой Деда Мороза“, – сказал Янаудис.

По его словам, цены остались такими же, как в прошлом году.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии