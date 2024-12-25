Организаторы праздников: Деды Морозы в Литве стали более профессиональными

Основатель компании MiMiDO Роландас Янаудис заметил, что люди хотят получить оригинальные программы. Особенно популярны сценические выступления с участием разных персонажей, „ученых“, „астронавтов“.

„Дети рассказывают разные истории о том, что с ними делал Дед Мороз, где он живет, чем занимается. Мы всегда спрашиваем у клиентов, какая история им ближе и стараемся максимально подстроиться“, – сказал Янаудис.

Директор Gocrazy LT Вилюс Алексеюнас сказал, что рынок дедов морозов в Литве становится похож на западный.

„Литва становится похожа на другие западные рынки, где конкурируют не ценами, а качеством“, – сказал он.