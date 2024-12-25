Организаторы праздников: Деды Морозы в Литве стали более профессиональными

Основатель компании MiMiDO Роландас Янаудис заметил, что люди хотят получить оригинальные программы. Особенно популярны сценические выступления с участием разных персонажей, „ученых“, „астронавтов“.
„Дети рассказывают разные истории о том, что с ними делал Дед Мороз, где он живет, чем занимается. Мы всегда спрашиваем у клиентов, какая история им ближе и стараемся максимально подстроиться“, – сказал Янаудис.
Директор Gocrazy LT Вилюс Алексеюнас сказал, что рынок дедов морозов в Литве становится похож на западный.
„Литва становится похожа на другие западные рынки, где конкурируют не ценами, а качеством“, – сказал он.
Главы компаний сказали, что услуги дедов морозов школы и детские сады заказывают с конца ноября, а частные заказы поступают с начала декабря. Популярное время на Рождество и в Сочельник было заполнено в конце ноября, поэтому тем, кто хотел заказать услугу позже, места не досталось.
Деды морозы ходят не только в школы и детские сады - они заглядывают и в офисы, и на дом к клиентам.
„Одного Деда Мороза не заказывают, чаще заказывают авторскую программу с помощником – „ученым“, „астронавтом“, женой Деда Мороза“, – сказал Янаудис.
По его словам, цены остались такими же, как в прошлом году.