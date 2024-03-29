Организатор свадеб готовит первую в Литве свадьбу однополой пары

В передаче блогера Ауримаса Камантаукаса Kamantinėjimai Вагоне сказала, что ей жаль, что пара, которая прожила вместе более полувека, до сих пор в Литве не может заключить брак.
"По сравнению с другими странами, мы в этой сфере отстаем. Не дать однополой паре вступить в брак - это по меньшей мере бесчеловечно, негуманно, это значит не признавать того, что люди разные, что они бывают разными", – сказала Вагоне.
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Вагоне уже 19 лет работает организатором свадеб, но свадьбу однополой пары организует впервые.
"Я чувствую, что это несправедливо, это надо исправить", – сказала Вагоне, которая быстро приняла решение участвовать в организации торжества.
Трогательная история любви двух мужчин объединила множество литовских декораторов, стилистов и других творческих людей, поддерживающих общину ЛГБТ и побудила их бесплатно организовать им незабываемый праздник.
"Такие красивые отношения, таких интеллигентных людей встретишь не каждый день, поэтому когда меня спросили, могу ли я бесплатно организовать их свадьбу, я сказала - да. Я очень рада, что и другие профессионалы безвозмездно участвуют в организации этого праздника", – сказала Вагоне.
Она рассказала, что свадьба состоится в Литве, но место ее проведения пока хранят в тайне.
"Общество сможет увидеть не только фото этого события, но и выразить свою гражданскую волю – мы дадим всем возможность поставить свою подпись на символическим свидетельстве о браке", – сказала Вагоне.
Она поддерживает общину ЛГБТ, поэтому ей грустно, что у этих людей до сих пор нет возможности официально заключить брак.