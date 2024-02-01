Оранжевые пакеты для сортировки появятся в продаже: где и когда?

Новый порядок сортировки действует в столице с 1 января 2024 года. Пакеты и многоразовые контейнеры жители могут получить не только в муниципалитете и староствах, но и на площадках для крупногабаритных отходов, а также в некоторых магазинах и торговых центрах. Только в магазинах сети Maximа пакеты получили больше 17 000 жителей.