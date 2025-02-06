Опубликованы годовые показатели качества воздуха: уровень загрязнения в Литве снижается

Установлено, что среднегодовая концентрация твердых частиц ТЧ10 на станциях мониторинга качества воздуха в 2024 году составила от 12 до 24 мкг/м³ и ни на одном из пунктов мониторинга не превысила предельно допустимого значения 40 мкг/м³. По сравнению с предыдущими годами среднегодовой показатель на большинстве станций был выше или не изменился. Однако при оценке данных за 2003-2024 годы концентрация этого загрязняющего вещества увеличивается на Каунасской Норейкишкес и сельских фоновых станциях Жемайтии, тогда как на других местах исследований наблюдается тенденция к снижению, отмечает Агентство по охране окружающей среды.
По данным агентства, наиболее выраженные эпизоды дальнего переноса загрязняющих веществ в воздухе, во время которых были определены самые высокие суточные концентрации ТЧ10, были зафиксированы в апреле и сентябре. Загрязнение было вызвано пылью, принесенной из пустыни Сахара, и загрязняющими веществами из Беларуси, где горели леса и торфяники.
В настоящее время в Литве действуют 17 станций мониторинга качества воздуха: 4 из них в Вильнюсе, по 2 в Каунасе и Клайпеде, по 1 в Шяуляе, Паневежисе, Жемайтийском, Дзукийском и Аукштайтийском регионах. Еще по одной такой станции установлено в каждом из городов, где действуют промышленные предприятия с высоким риском загрязнения воздуха – в Кедайняе, Мажейкяе, Науйойи Акмяне и Йонаве.