Опубликованная фотография вызвала шквал критики

В Плунге по вызову приехала полиция. Полицейских вызвали из-за нарушения правил парковки. При этом сами стражи порядка оставили свой автомобиль в неположенном месте, около пешеходного перехода. Фотографию активно обсуждали в интернете, разве могут полицейские нарушать ПДД, если приехали не по срочному вызову. Один из комментаторов выразил свои эмоции, не выбирая слов, и узнал, что полиция в Литве работает оперативно.

Во время критики действий полиции мужчина в социальной сети сравнил полицейских с девицами легкого поведения. Этого хватило, чтобы через три дня последовала реакция. „От к*** нарушают правила“, – написал он и получил штраф.