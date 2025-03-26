Опубликованная фотография вызвала шквал критики

В Плунге по вызову приехала полиция. Полицейских вызвали из-за нарушения правил парковки. При этом сами стражи порядка оставили свой автомобиль в неположенном месте, около пешеходного перехода. Фотографию активно обсуждали в интернете, разве могут полицейские нарушать ПДД, если приехали не по срочному вызову. Один из комментаторов выразил свои эмоции, не выбирая слов, и узнал, что полиция в Литве работает оперативно.
Во время критики действий полиции мужчина в социальной сети сравнил полицейских с девицами легкого поведения. Этого хватило, чтобы через три дня последовала реакция. „От к*** нарушают правила“, – написал он и получил штраф.
Протокол о нарушении по 508 ст. кодекса административной ответственности был составлен в 22 часа, в нем было указано, что этот комментарий „оскорбил приехавших по вызову полицейских и всю полицейскую общину“.
Наказанный мужчина выразил сожаление в связи со своими действиями.
Однако ответа на вопрос не последовало – может ли полиция, приезжая по вызову из-за неправильной парковки, сама нарушать ПДД?
Представители Клайпедской полиции информировали Delfi, что водители зафиксированного на фото автомобиля ничего не нарушили.
„По словам ВРИО главы Комиссариата полиции Плунгеского района Лореты Тамалюнайте, экипаж зафиксированного автомобиля выполнял свою функции – 3 марта 2025 г. в Плунге, на ул. В.Мачернё, фиксировал нарушение ПДД, значит, выполнял свои прямые обязанности, а остановившиеся для выполнения своих функций полицейские считаются работающими на дороге лицами“, – передала комментарий специалист Клайпедской полиции Аста Кажукаускене.