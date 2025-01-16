Оптимистический прогноз синоптиков: с каждым днем погода будет улучшаться

Местами прогнозируют туман. Усилится западный, юго-западный ветер. Местами, в основном на западе, порывы ветра достигнут 15-17 м/с. Воздух прогреется до 1–4, на западе страны местами до 5-6 градусов тепла.

В пятницу ночью небольшой дождь ожидается местами в Аукштайтии и Дзукии. У моря порывы ветра будут достигать 15 м/с. Температура составит 0-5 градусов тепла. Днем особых осадков не ожидается. Немного ослабеет ветер. Будет тепло. Воздух прогреется до 3-8 градусов.