Опросы общественного мнения: снизилась положительная оценка Науседы, хуже всего оценивается Ландсбергис

По данным опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai, в первом месяце этого года 74% жителей положительно оценили Науседу, а 20% граждан заявили, что придерживаются противоположного мнения. Однако, несмотря на снижение рейтинга, Науседа остается одним из наиболее положительно оцениваемых политиков. Его опережает только Валдас Адамкус, возглавлявший государство два срока (80% оценивают положительно, 12% – отрицательно).

Наименее положительно среди всех упоминаемых в рейтинге лиц оценивают министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. Его отрицательно оценивают 78% жителей, положительно – 17%.

Также наименее благосклонно жители оценивают лидера Партии свободы Аушрине Армонайте (75% отрицательно, 18% положительно), профессора Витаутаса Ландсбергиса (74% отрицательно, 19% положительно), премьера Ингриду Шимоните (74% отрицательно, 20% положительно), экс-президента Литвы Роландаса Паксаса (55% отрицательно, 25% положительно).