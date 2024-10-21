2024.10.21 10:07

Опрос: жители Литвы готовятся к более дорогому отопительному сезону

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Отопление
Отопление
ФОТО: Shutterstock

По данным опроса, инициированного банком Citadele, каждый второй (49 проц.) респондент считает, что в этом году отопительный сезон будет дороже.

Опрос показал, что 18 проц. респондентов ожидают в этом сезоне подорожание счетов за отопление до 5 проц., 21 проц. респондентов – на 5-10 проц., 21 проц. респондентов – более чем на 10 проц. 3 проц. ожидают снижения цен на отопление, а 22 проц. прогнозируют, что счета не изменятся.

Прогнозы респондентов, проживающих в Вильнюсе, также соответствуют тенденции по стране. Подорожания счетов на 5 и 10 проц. ожидают по 22 проц. респондентов, 10 проц. респондентов полагают, что отопление подорожает более чем на 10 проц., 4 проц. ожидают снижения цен, а 18 проц. придерживаются мнения, что цены не изменятся.

Однако по сравнению с другими странами Балтии расходы на жилье представляют для литовцев наименьшее финансовое бремя: 17 проц. литовцев, 29 проц. латвийцев и 30 проц. эстонцев указали, что на жилье приходится 31-50 проц. месячного семейного бюджета, более 50 проц. месячного дохода на жилье тратят 6 проц. литовцев, 14 проц. латвийцев и 16 проц. эстонцев.

30 проц. литовцев и по 15 проц. латвийцев и эстонцев указали, что на жилищные нужды тратят менее 20 проц. своего ежемесячного дохода, а 35 проц. литовцев и по 32 проц. латвийцев эстонцев – 20-30 проц. месячного дохода.

Репрезентативный опрос жителей стран Балтии по заказу банка Citadele в сентябре 2024 года провело исследовательское агентство Norstat. В Литве, Латвии и Эстонии с помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.

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