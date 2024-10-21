Опрос: жители Литвы готовятся к более дорогому отопительному сезону

Опрос показал, что 18 проц. респондентов ожидают в этом сезоне подорожание счетов за отопление до 5 проц., 21 проц. респондентов – на 5-10 проц., 21 проц. респондентов – более чем на 10 проц. 3 проц. ожидают снижения цен на отопление, а 22 проц. прогнозируют, что счета не изменятся.

Прогнозы респондентов, проживающих в Вильнюсе, также соответствуют тенденции по стране. Подорожания счетов на 5 и 10 проц. ожидают по 22 проц. респондентов, 10 проц. респондентов полагают, что отопление подорожает более чем на 10 проц., 4 проц. ожидают снижения цен, а 18 проц. придерживаются мнения, что цены не изменятся.