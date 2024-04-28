Опрос: жители больше всего не доверяют премьер-министру страны

Опрос был проведен 15–25 марта компанией Baltijos tyrimai. Респондентов просили назвать общественных деятелей, которым они больше всего доверяют, фамилии люди называют сами.
Согласно опросу, на втором и третьем месте оказались еще два члена правительства – министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис (17,7%) и министр экономики Аушрине Армонайте (9,1%).
Жители также не склонны доверять бывшему депутату Пятрасу Гражулису (7,3%). 6% респондентов неблагоприятно оценивают председателя Восстановительного сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса, 4% – европарламентария Виктора Успасских.
На седьмом месте рейтинга - депутат, лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (3,5%), на восьмом – депутат Аурелиюс Верига (3,3%).
9 и 10 место разделяют председатель "крестьян" Рамунас Карбаускис и президент Гитанас Науседа (2,8%).
Во время опроса жители страны также отрицательно оценили мэра Каунаса, Висвалдаса Матийошайтиса (2,4%), адвоката Игнаса Вегеле (2%), отстраненного с поста президента Роландаса Паксаса (1,9%), экс-президента Далю Грибаускайте (1,8%) и депутата Агне Ширинскене (1,8%).
Всего респонденты отрицательно оценили 30 общественных деятелей. Больше трети участников опроса (35%) сказали, что таких нет или не знали, кого назвать.
В опросе участвовали 1115 респондентов старше 18 лет.