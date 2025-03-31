Опрос: в странах Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии, меньше всего – у жителей Литвы

„Разумеется, деньги, которые просто лежат на счете, никак не защищены от инфляции. В силу многолетнего отсутствия каких-либо хороших возможностей люди привыкли к такому положению дел и даже утратили веру в то, что в их банке можно что-то зарабатывать на своих сбережениях“, - утверждает она.