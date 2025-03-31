2025.03.31 16:57

Опрос: в странах Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии, меньше всего – у жителей Литвы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
pinigai, taupyklė, eurai, santaupos
pinigai, taupyklė, eurai, santaupos
ФОТО: Shutterstock

86 проц. жителей Латвии, 82 проц. жителей Эстонии и 71 проц. жителей Литвы, по их собственным словам, имеют сбережения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Kantar EMOR в странах Балтии, пишет портал ERR.

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонна Пехтер, согласно результатам опроса, более половины жителей стран Балтии по-прежнему держат свои сбережения на обычных банковских счетах.

„Разумеется, деньги, которые просто лежат на счете, никак не защищены от инфляции. В силу многолетнего отсутствия каких-либо хороших возможностей люди привыкли к такому положению дел и даже утратили веру в то, что в их банке можно что-то зарабатывать на своих сбережениях“, - утверждает она.

Опрос показал, что на срочном вкладе свои сбережения держат только 24 проц. жителей Эстонии, 26 проц. жителей Литвы и 8 проц. жителей Латвии.

„Долгое время крупные иностранные банки, задававшие тон на рынках стран Балтии, не предлагали своим клиентам практически никаких простых и безопасных, но приносящих доход возможностей вложения денег. Всего два-три года назад маржа даже по срочным вкладам была близкой к нулю“, – сказала Й. Пехтер.

Как пишет портал ERR, опрос также показал, что, как правило, сберегательным вкладом с более низкой процентной ставкой, но при этом с возможностью в случае необходимости быстро начать пользоваться деньгами, пользуются 43 проц. жителей Эстонии, 37 проц. жителей Латвии и 18 проц. жителей Литвы, а в виде наличных свои сбережения хранят 30 проц. жителей Латвии, 29 проц. жителей Литвы и 26 проц. жителей Эстонии.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии