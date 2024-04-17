Опрос: трое из четырех считают, что дела в Литве ухудшаются

Согласно результатам мартовского опроса, 23 проц. жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше считают, что в Литве в целом дела в последнее время становятся лучше, тогда как трое из четырех (76 проц.) указали, что дела в стране ухудшаются.
По сравнению с опросом годичной давности (февраль 2023 г.) оценка ситуации изменилась незначительно (год назад оптимистов было на 4 процентных пункта меньше).
Более позитивно ситуацию оценивает молодежь, негативно – сельские жители
О том, что в Литве дела в основном идут к лучшему, чаще говорят молодые люди в возрасте до 30 лет (по мнению 36 проц., ситуация улучшается), жители крупных городов (30 проц.), респонденты с высшим образованием (32 проц.) и люди с самым большим ежемесячным доходом на семью (более 2000 евро) (34 проц.), а также студенты (37 проц.) и жители правого толка (34 проц.).
Об ухудшении ситуации в стране чаще говорят люди старше 50 лет (82 проц.), сельские жители (84 проц.), пенсионеры (79 проц.), рабочие и фермеры (80 проц.). Также жители польской (94 проц.) и русской (81 проц.) национальностей.
Оптимистично оценивают ситуацию лишь сторонники нынешнего правящего большинства
Исследование показало, что на данный момент только сторонники нынешнего правящего большинства считают, что дела в стране развиваются скорее в лучшую сторону, нежели в худшую: так считает электорат Партии свободы (56 проц. из них указали, что дела улучшаются, а 40 проц. –ухудшаются), Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (52 и 46 проц. соответственно) и Движения либералов (52 и 48 проц. соответственно).
Большинство сторонников всех остальных партий отметили, что в Литве дела ухудшаются (от восьми до девяти из десяти).
Совместная литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу Elta с 15 по 25 марта 2024 г. провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1115 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 111 точках выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 2,9 проц.