Опрос: трое из четырех граждан Литвы доверяют НАТО

21% участников опроса сказал, что не доверяет НАТО. Еще 6% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Данные опроса показали, что НАТО больше всего доверяют жители всех социальных и демографических слоев. Количество доверяющих НАТО за два года не изменилось.

Некоторые дискуссии в связи с будущим НАТО вызвал новый президент США Дональд Трамп. В начале декабря он дал понять, что возможно обсуждение вопроса выхода из Альянса, если немалая часть его членов по-прежнему будет выделять на оборону меньше 2% ВВП.