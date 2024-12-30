Опрос: трое из четырех граждан Литвы доверяют НАТО

21% участников опроса сказал, что не доверяет НАТО. Еще 6% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.
Данные опроса показали, что НАТО больше всего доверяют жители всех социальных и демографических слоев. Количество доверяющих НАТО за два года не изменилось.
Некоторые дискуссии в связи с будущим НАТО вызвал новый президент США Дональд Трамп. В начале декабря он дал понять, что возможно обсуждение вопроса выхода из Альянса, если немалая часть его членов по-прежнему будет выделять на оборону меньше 2% ВВП.
Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в прошлом году сказал, что Литва должна переосмыслить концепцию безопасности. Он тогда отметил, что не стоит опираться только на гарантии 5-й статьи НАТО.
В начале 2024 года отставной командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, в случае нападения России Литва должна быть готова защищаться собственными силами в течение как минимум двух недель. За такие заявления его критиковал тогдашний глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Опрос был проведен с 30 октября по12 ноября 2024 года. В нем участвовали 1019 жителей страны в возрасте от 18 лет и старше.
Погрешность результатов опроса 3,1%.