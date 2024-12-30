2024.12.30 07:02

Опрос: трое из четырех граждан Литвы доверяют НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas
Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Примерно трое из четырех жителей Литвы доверяют НАТО, таковы данные опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai. Третий год в Украине идет война. 73% респондентов в Литве говорят, что принадлежность к Альянсу делает их безопаснее.

21% участников опроса сказал, что не доверяет НАТО. Еще 6% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Данные опроса показали, что НАТО больше всего доверяют жители всех социальных и демографических слоев. Количество доверяющих НАТО за два года не изменилось.

Некоторые дискуссии в связи с будущим НАТО вызвал новый президент США Дональд Трамп. В начале декабря он дал понять, что возможно обсуждение вопроса выхода из Альянса, если немалая часть его членов по-прежнему будет выделять на оборону меньше 2% ВВП.

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в прошлом году сказал, что Литва должна переосмыслить концепцию безопасности. Он тогда отметил, что не стоит опираться только на гарантии 5-й статьи НАТО.

В начале 2024 года отставной командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, в случае нападения России Литва должна быть готова защищаться собственными силами в течение как минимум двух недель. За такие заявления его критиковал тогдашний глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Опрос был проведен с 30 октября по12 ноября 2024 года. В нем участвовали 1019 жителей страны в возрасте от 18 лет и старше.

Погрешность результатов опроса 3,1%.

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