Опрос: своей жизнью удовлетворены 83% литовцев

Как сообщается в пресс-релизе, этот результат практически соответствует среднему показателю по ЕС в целом (86 проц.). Это самый высокий показатель в истории Литвы.

По мнению жителей Литвы, самой актуальной проблемой остается инфляция (36 проц. назвали ее одной из трех важнейших проблем страны). На втором и третьем месте находятся здравоохранение (25 проц. опрошенных) и международное положение (20 проц. опрошенных). Актуальность этих проблем несколько возросла.