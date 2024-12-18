Опрос: своей жизнью удовлетворены 83% литовцев

Как сообщается в пресс-релизе, этот результат практически соответствует среднему показателю по ЕС в целом (86 проц.). Это самый высокий показатель в истории Литвы.
По мнению жителей Литвы, самой актуальной проблемой остается инфляция (36 проц. назвали ее одной из трех важнейших проблем страны). На втором и третьем месте находятся здравоохранение (25 проц. опрошенных) и международное положение (20 проц. опрошенных). Актуальность этих проблем несколько возросла.
„Этот прогресс свидетельствует о большом доверии демократическим ценностям, которое было достигнуто за два десятилетия членства в Европейском союзе. Целых 67 проц. респондентов доверяют Европейскому союзу, а 59 проц. положительно оценивают имидж ЕС. Отрадно, что мы не только ценим положительное влияние членства в ЕС, но и хотим им делиться“, – говорит глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега.
По данным опроса, 76 проц. жителей Литвы поддерживают военную и финансовую поддержку Украины, хотя это число и сократилось на 7 процентных пунктов. Однако поддержка санкций против России (за – 78 проц.) и кандидатуры Украины в ЕС (за – 74 проц.) остается практически неизменной.
Большинство жителей Литвы (83 проц.) считают Россию угрозой европейской безопасности, а 82 проц. считают, что ЕС, поддерживая Украину, защищает европейские ценности. Кроме того, 80 проц. респондентов в Литве и в среднем 69 проц. граждан ЕС выступают за укрепление военной промышленности ЕС.
72 проц. жителей Литвы и в среднем 64 проц. граждан всех остальных стран ЕС согласны с тем, что в ЕС следует выделять больше средств на оборону. 83 проц. граждан Литвы и 80 проц. граждан других стран ЕС заявили о своем негативном отношении к России.
В ходе опроса методом прямого интервью во всей Литве было опрошено 1018 респондентов, отобранных методом случайной выборки. Возраст участников опроса – 15 лет и старше.
Опрос отражает мнение всех граждан Литвы со статистической погрешностью не более 3,1 проц.