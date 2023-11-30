Опрос: свое финансовое положение жители Литвы оценивают лучше, чем год назад

"(...) Все больше тех, кто надеется на рост доходов и все меньше тех, кто обеспокоен ценами на продукты питания. Сложнее приходится тем, у кого есть финансовые обязательства: увеличилось количество людей, которые не смогли выполнить эти обязательства, также есть опасения по поводу большого бремени финансовых обязательств как сейчас, так и в будущем", – говорит старший экономист Отдела макропруденциального анализа Банка Литвы Арнольдас Битаутас.

По данным опроса, треть опрошенных оценили свое финансовое положение как хорошее – это вдвое больше, чем год назад, и максимальный показатель за последние четыре года. 40% отметили, что их финансовое положение является средним. Число жителей с негативной оценкой своего финансового положения за год сократилось почти на треть – до 22%.