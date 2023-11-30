Опрос: свое финансовое положение жители Литвы оценивают лучше, чем год назад

"(...) Все больше тех, кто надеется на рост доходов и все меньше тех, кто обеспокоен ценами на продукты питания. Сложнее приходится тем, у кого есть финансовые обязательства: увеличилось количество людей, которые не смогли выполнить эти обязательства, также есть опасения по поводу большого бремени финансовых обязательств как сейчас, так и в будущем", – говорит старший экономист Отдела макропруденциального анализа Банка Литвы Арнольдас Битаутас.
По данным опроса, треть опрошенных оценили свое финансовое положение как хорошее – это вдвое больше, чем год назад, и максимальный показатель за последние четыре года. 40% отметили, что их финансовое положение является средним. Число жителей с негативной оценкой своего финансового положения за год сократилось почти на треть – до 22%.
По сравнению с прошлым годом, на пятую часть – до 36% – увеличилась доля тех, кто ответил, что доходы домохозяйств за последние 12 месяцев увеличились. На рост доходов в ближайшие 12 месяцев надеются почти две трети респондентов (62%). В прошлом году таких было всего 3%. Правда, вдвое больше респондентов, по сравнению с прошлым годом, предсказывают и увеличение необходимых расходов.
По данным опроса, почти две трети (62%) опрошенных домохозяйств способны хоть немного откладывать. Доля домохозяйств, откладывающих сбережения, за год выросла на 6 проц. пунктов и стала самой высокой за последние четыре года.
Как правило сумма сбережений в месяц составляет 31-150 евро – так заявил 41%. респондентов. Суммы покрупнее откладывают 36% респондентов – на 11% пунктов больше, чем в прошлом году. В качестве самых главных причин для сбережений респонденты назвали необходимость иметь деньги на непредвиденные расходы (45%), запланированные небольшие покупки в будущем (40%) и долгосрочные сберегательные цели (39%).
Опрос также показал, что сбережения обычно откладываются на счете в банке или кредитной унии – этот способ указали 77% опрошенных, а 57% респондентов указали, что свои сбережения они хранят наличными. Услугами пенсионных фондов или страхования жизни пользовалось по пятой части опрошенных.
Увеличилось и количество вкладчиков, имеющих срочные вклады в банке или кредитной унии – за год эта доля выросла с 2 до 8%.
Незначительно изменилось и отношение населения к недвижимому имуществу (НИ) как инвестиции. Несмотря на то, что недвижимость в качестве привлекательной инвестиции указал 51% респондентов, тем не менее за год их доля снизилась почти на пятую часть.
Другие инвестиционные альтернативы – ценные бумаги, инвестиционные фонды, золото и предметы искусства – гораздо менее популярны и составляют менее 10%.
За год проявились и различия в ожиданиях изменения цен на недвижимость. Считающих, что цены на недвижимость в будущем будут расти, в этом году было 39% – что на 16% пунктов больше, чем в прошлом году.
При этом существенно возросли и ожидания снижения цен – на это надеется 21% респондентов, т.е. в пять раз больше, чем в прошлом году.
Ожидания как повышения, так и снижения цен – умеренные: ожидается 6-10 процентное ежегодное колебание цен на недвижимость.