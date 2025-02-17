ОПРОС: Стоит ли вводить налог на автомобильные пробки в Вильнюсе?

„Скоро с нас будут взимать налоги за то, что дышим. Чепуха, может быть, мы введем налоги на дождь, а может быть, на солнце“, — возмущался один мужчина.

Собранные средства будут направлены на улучшение работы общественного транспорта. Однако водители недовольны, когда слышат об этой плате.

„Это должно выглядеть как электронная система — сканируется номер, и при въезде в определенные часы взимается плата, в зависимости от времени. Например, это очень хорошо работает в Стокгольме и Милане, а в какой-то момент может сработать и в Литве. Это позволит сократить автомобильные потоки и будет стимулировать людей пользоваться общественным транспортом“, — говорит Домантас Трацявичюс, руководитель общественного учреждения Žiedinė ekonomika .

Эксперты предлагают не сравнивать Вильнюс с гораздо более крупными городами, где такой налог уже существует.

„Налог на автомобильные пробки, налог на второй автомобиль и налог за загрязнение окружающей среды - все эти вопросы решаются правительством. Мы были бы рады придумать налоги, которые могли бы собирать и пополнять бюджет, но, к сожалению“, — сказал директор администрации Вильнюса Адомас Бужинскас.

Самоуправление Вильнюса ясно дает понять, что не может даже ввести такой налог.

„При чем здесь автомобильные пробки? Итак кругом одни налоги“, — сказал другой опрошенный.

„Если я смогу поехать автобусом, я так и делаю, если невозможно, я поеду на машине, но думаю, что людей нельзя за это наказывать“, — сказала женщина.

„Нет, я против такого налога“, — сказал другой мужчина.

„Это концепция скоростных автомагистралей, на которых не будут регулироваться перекрестки и переходы, то есть путем установки подземных переходов, пешеходных мостов, путепроводов, а также расширения участков, где возникают заторы, путем создания дополнительных полос“, — продолжил Ю. Меркявичюс.

По мнению экспертов, необходимо увеличить скорость и расширить улицы, чтобы люди могли быстрее добираться из дома на работу и обратно.

„Например, в Манхэттене плотность населения на квадратный километр составляет 18,5 тыс человек, тогда как в Вильнюсе их всего 1,5 тыс, а это значит, что плотность здесь в 12 раз ниже. Также плотность населения в Стокгольме в 4 раза выше, чем в Вильнюсе“, — пояснил Юозас Меркявичюс, доцент факультета управления бизнесом Вильнюсского технологического университета.

По словам доцента, более высокая пропускная способность улиц и более высокая скорость на самом деле снизят уровень загрязнения, поскольку автомобили не будут стоять на перекрестках и на переходах.

Зеленые активисты также возмущены тем, что зоны с низким уровнем выбросов, введенные в 13 городах в этом году, — всего лишь показуха.

„Теперь есть только слова: „Ну не езди“. Эти вещи не работают. Должны быть налоговые меры, чтобы, если вы управляете загрязняющим окружающую среду транспортным средством, вы за это платили“, — сказал Д. Трацявичюс.

Муниципалитеты оправдываются тем, что закон требует создания зон, но не позволяет им взимать плату.