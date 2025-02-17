ОПРОС: Стоит ли вводить налог на автомобильные пробки в Вильнюсе?

Каждое утро и вечер значительная часть водителей столицы вынуждена проводить в пробках.
„Это должно выглядеть как электронная система — сканируется номер, и при въезде в определенные часы взимается плата, в зависимости от времени. Например, это очень хорошо работает в Стокгольме и Милане, а в какой-то момент может сработать и в Литве. Это позволит сократить автомобильные потоки и будет стимулировать людей пользоваться общественным транспортом“, — говорит Домантас Трацявичюс, руководитель общественного учреждения Žiedinė ekonomika.
Собранные средства будут направлены на улучшение работы общественного транспорта. Однако водители недовольны, когда слышат об этой плате.
„Скоро с нас будут взимать налоги за то, что дышим. Чепуха, может быть, мы введем налоги на дождь, а может быть, на солнце“, — возмущался один мужчина.
„Нет, я против такого налога“, — сказал другой мужчина.
„Если я смогу поехать автобусом, я так и делаю, если невозможно, я поеду на машине, но думаю, что людей нельзя за это наказывать“, — сказала женщина.
„При чем здесь автомобильные пробки? Итак кругом одни налоги“, — сказал другой опрошенный.
Самоуправление Вильнюса ясно дает понять, что не может даже ввести такой налог.
„Налог на автомобильные пробки, налог на второй автомобиль и налог за загрязнение окружающей среды - все эти вопросы решаются правительством. Мы были бы рады придумать налоги, которые могли бы собирать и пополнять бюджет, но, к сожалению“, — сказал директор администрации Вильнюса Адомас Бужинскас.
Эксперты предлагают не сравнивать Вильнюс с гораздо более крупными городами, где такой налог уже существует.
„Например, в Манхэттене плотность населения на квадратный километр составляет 18,5 тыс человек, тогда как в Вильнюсе их всего 1,5 тыс, а это значит, что плотность здесь в 12 раз ниже. Также плотность населения в Стокгольме в 4 раза выше, чем в Вильнюсе“, — пояснил Юозас Меркявичюс, доцент факультета управления бизнесом Вильнюсского технологического университета.
По мнению экспертов, необходимо увеличить скорость и расширить улицы, чтобы люди могли быстрее добираться из дома на работу и обратно.
„Это концепция скоростных автомагистралей, на которых не будут регулироваться перекрестки и переходы, то есть путем установки подземных переходов, пешеходных мостов, путепроводов, а также расширения участков, где возникают заторы, путем создания дополнительных полос“, — продолжил Ю. Меркявичюс.
По словам доцента, более высокая пропускная способность улиц и более высокая скорость на самом деле снизят уровень загрязнения, поскольку автомобили не будут стоять на перекрестках и на переходах.
Зеленые активисты также возмущены тем, что зоны с низким уровнем выбросов, введенные в 13 городах в этом году, — всего лишь показуха.
„Теперь есть только слова: „Ну не езди“. Эти вещи не работают. Должны быть налоговые меры, чтобы, если вы управляете загрязняющим окружающую среду транспортным средством, вы за это платили“, — сказал Д. Трацявичюс.
Муниципалитеты оправдываются тем, что закон требует создания зон, но не позволяет им взимать плату.
„Тот факт, что мы устанавливаем знаки и говорим: будьте добры, не ездите на автомобилях, потому что это будет стоить вам чего-то в жизни, не отбивает у людей охоту ездить на машине. Но когда будет четкая система, когда въезд будет стоить евро или около того, люди задумаются“, — выразил надежду А. Бужинскас.
В Министерстве транспорта Литвы успокаивают — эти законы не за горами.
„На весенней сессии министерство внесет в Сейм соответствующие поправки к закону, и в настоящее время мы сотрудничаем как с Ассоциацией самоуправлений Литвы, так и с правительством Литвы по подготовке законодательных поправок“, — сообщил вице-министр транспорта Юрас Таминскас.
Недавно проведенное в Нидерландах исследование показало, что по уровню загруженности Вильнюс превосходит даже такие европейские города, как Лондон, Париж или Берлин. Но у экспертов есть ответ на вопрос, почему.
„Поскольку была реализована концепция, что, создавая помехи для движения по городу, часть людей пересядет на общественный транспорт, то есть были созданы отдельные полосы для автобусов и троллейбусов, без расширения дороги, но за счет той же дороги“, - пояснил Я. Меркявичюс.
По данным Евростата, в Литве самое большое в Европе количество людей, пользующихся собственным автомобилем.