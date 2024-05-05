Опрос службы занятости: работники пенсионного возраста есть только у каждого второго работодателя

В крупных компаниях и учреждениях больше пожилых работников. Об этом сообщили 84 % работодателей с численностью сотрудников более 250 человек. И только каждое третье малое предприятие (до 10 сотрудников) сообщило, что у них работают люди этого возраста.
Наибольшее число таких работодателей - в сфере государственного управления, водоснабжения, очистки сточных вод и утилизации отходов, образования, электро-, газоэнергетики. Здесь три четверти или более работодателей сообщили, что у них есть сотрудники, которые уже достигли пенсионного возраста или достигнут его в следующем году. Почти две трети таких работодателей работают в сфере здравоохранения и социальной работы, в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.
Самая низкая доля пожилых работников - в сфере информации и связи (менее четверти), финансовой и страховой деятельности и профессиональной, научной и технической деятельности (одна треть).
"Эти данные частично подтверждают то, что мы наблюдаем на рынке труда. Люди старшего возраста и пенсионеры в основном заняты в учреждениях образования и здравоохранения, которые испытывают острую нехватку кадров. Поколения не пересекаются, а молодое поколение недостаточно дополняет работников старшего возраста, которые еще работают. Когда они выйдут на пенсию, эти учреждения столкнутся с еще большими проблемами при наборе персонала", - говорит Инга Бальнаносене, директор Службы занятости.
63 % работодателей, имеющих работников предпенсионного возраста, отметили, что люди пенсионного возраста, скорее всего, останутся работать в организации. Четверть из них заявили, что обязательно останутся, поскольку у них есть заранее оговоренные условия работы после выхода на пенсию. Больше всего таких работодателей в секторе государственного управления, искусства, развлечений и отдыха, операций с недвижимостью, финансовой и страховой деятельности.
Каждый восьмой (12 %) работодатель намерен попрощаться со своими сотрудниками, вышедшими на пенсию. Больше всего таких компаний в секторе информации и коммуникаций (22 %).
По словам И. Бальнаносене, в секторе информационных технологий в основном работают молодые, энергичные команды, поэтому навыки пожилых работников вряд ли обеспечат эффективность и скорость, и от их услуг отказываются, когда они выходят на пенсию. "Однако компании, которые инвестируют в обучение и обновление навыков, редко сталкиваются с проблемой возраста работников", - говорит директор службы занятости.
Работодатели часто говорят, что для работника важнее всего знания и навыки, но только 45 % тех, у кого есть пенсионеры и предпенсионеры, заявили, что им нужен опыт. Секторы, в которых работодатели больше всего (60 %) ценят навыки работников старшего возраста, - это водоснабжение и очистка сточных вод, электро-, газоснабжение, а также операции с недвижимостью.
В секторе образования треть работодателей (33 %) отметили потребность в знаниях и навыках таких работников, а в секторе здравоохранения и социальной работы 45 % работодателей отметили потребность в таких работниках.
Скептическое отношение некоторых работодателей к опыту пенсионеров и работников предпенсионного возраста иллюстрируют следующие ответы: "Не все работники пенсионного возраста способны сохранять работоспособность", "Квалификация и внутренняя мотивация снижаются, родители не хотят, чтобы учителя-пенсионеры работали с их детьми", "Пенсионерам нужно отдохнуть, они работали всю жизнь, этого будет достаточно".
Однако было и больше положительных отзывов о старших коллегах: "Каждый случай индивидуален, если сотрудник хочет работать, он работает, это решение сотрудника", "Человек хочет работать, компания выиграет от непрерывности работы", "Пенсионный возраст не является препятствием для продолжения работы", "Это будет зависеть от самого сотрудника, достигшего пенсионного возраста, это индивидуально, в зависимости от ситуации".
По мнению Бальнаносене, молодые работники, которые меньше ценят своих старших коллег, могут программировать свое будущее и отношение к поколению, не задумываясь об изменениях, которые уже происходят на рынке труда: "Каждый человек в стране, независимо от возраста, должен оставаться активным и способным работать как можно дольше".
В прошлом году число занятых людей в возрасте старше 50 лет увеличилось на 2,4% по сравнению с 2022 годом, в общей сложности на рынок труда вернулись 50,2 тысячи человек этого возраста. Занятость людей старше 60 лет выросла на более высокие 6,9 %, при этом 11,5 тысячи человек получили работу через службу занятости.