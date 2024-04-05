Опрос: самый популярный литовский политик Литвы – Науседа

По данным опроса, проведенного 15-23 марта, второе место среди наиболее положительно оцениваемых политиков занимает председатель СДПЛ Вилия Блинкявичюте. Ее популярность среди респондентов составляет 50,4% (в феврале – 48,7%), при этом 27,3% опрошенных оценивают ее отрицательно (в феврале – 29,5%).
На третьем месте – бывший министр национальной обороны Арвидас Анушаускас. По данным опроса, его поддержали 44% опрошенных (в феврале – 48,4%), а тех, кто относится к нему отрицательно, было 28,3% (в феврале – 26%).
На четвертом месте – председатель демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис с поддержкой респондентов в 39,3% и отрицательной оценкой в 35,9%.
Замыкает пятерку самых популярных политиков лидер Партии труда Андрюс Мазуронис с поддержкой в 36,9%. При этом 29,8% участников опроса отнеслись к политику отрицательно.
Согласно результатам мартовского опроса, на 4,4% сократилось число респондентов, поддерживающих председателя ЛСКЗ Рамунаса Карбаускиса: в феврале в поддержку этого политика высказались 38,1% опрошенных, а в марте – уже 33,7%.
В марте 42,8% респондентов заявили, что оценивают лидера ЛСКЗ отрицательно, а в феврале таких было 39,4%.
По данным опроса, в марте среди самых непопулярных политиков были министр юстиции Эвелина Добровольская (10,3% – положительно, 50% – отрицательно), министр энергетики Дайнюс Крейвис (9,6% – положительно, 59,4% – отрицательно) и председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский (5,5% – за, 62% – против).
Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus 15-23 марта провел репрезентативный опрос населения по заказу Lietuvos rytas.