Опрос: растет доверие к Литовской армии, увеличивается число сторонников всеобщего призыва

По данным опроса, сейчас Литовской армии доверяют 80 проц. населения страны. По сравнению с предыдущим годом доверие к Литовской армии выросло на 2 проц., а за последние пять лет доверие возросло на 10 проц.

Повысилась и оценка профессии военного – 89 проц. респондентов оценивают эту профессию положительно, что на 3 проц. больше, чем в прошлом году. 42 проц. опрошенных оценивают профессию военного "очень положительно".

Для сравнения, четыре года назад только 25 проц. респондентов относились к профессии военного столь благосклонно.

63 проц. жителей Литвы одобрили бы решение близкого человека добровольно пройти постоянную обязательную начальную военную службу.

Ровно столько же респондентов – 63 проц. – согласны с тем, что следует ввести всеобщий призыв на обязательную начальную военную службу сразу после окончания школы. Это на 6 проц. выше результата прошлого года.

Более половины опрошенных внесли бы свой вклад в сопротивление в случае нападения на Литву