Опрос: почти треть жителей Литвы знает людей, получающих зарплату в "конвертах"

По словам председателя совета Baltoji banga Руты Скирене, в этом году количество людей, которые указали, что знают людей, работавших нелегально или получавших неучтенную заработную плату, сократилось до 29%. В прошлом году таких было 37%, в 2021 г. – 40%.
Опрос, проведенный в этом году, также показал, что в течение 12 месяцев 3 из 5 жителей (61%) приобрели неучтенные товары или услуги. Чаще всего эти покупки совершались на рынке, в салоне красоты и автомастерской.
По данным исследования, негативное влияние теневой экономики на личную жизнь особенно ощущает пожилое население. По мнению Скирене, эта тенденция определяется большим жизненным опытом респондентов старшего возраста и растущей потребностью в социальных услугах, которая не всегда удовлетворяется из-за дефицита финансирования государственного сектора.