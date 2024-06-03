Опрос: почти треть жителей Литвы знает людей, получающих зарплату в "конвертах"

По словам председателя совета Baltoji banga Руты Скирене, в этом году количество людей, которые указали, что знают людей, работавших нелегально или получавших неучтенную заработную плату, сократилось до 29%. В прошлом году таких было 37%, в 2021 г. – 40%.

Опрос, проведенный в этом году, также показал, что в течение 12 месяцев 3 из 5 жителей (61%) приобрели неучтенные товары или услуги. Чаще всего эти покупки совершались на рынке, в салоне красоты и автомастерской.