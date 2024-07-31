Опрос: почти половина жителей Литвы не поддерживают строительство памятника Бразаускасу

Опрос Baltijos tyrimai, проведенный по заказу LRT, показал, что 46 проц. опрошенных считают, что в Каунасе не следует устанавливать памятник экс-президенту А. М. Бразаускасу, а почти четверо из десяти (38 проц.) указали, что такой памятник в городе должен быть построен. Шестая часть респондентов не имела мнения или не ответила на вопрос.

Идею установки памятника А. Бразаускасу в Каунасе поддерживают 42 проц. мужчин и 34 проц. женщин. Большая поддержка также среди людей старше 50 лет и сельских жителей.

По данным опроса, положительно к идее относятся 44 проц. респондентов, не окончивших среднюю школу, и 42 проц. тех, кто получил образование в коллегии или техникуме.