Опрос: переплату по подоходному налогу с населения каждый третий житель потратил бы на повседневные нужды

По данным опроса, 29 проц. жителей Литвы, 41 проц. – Латвии и 32 проц. – Эстонии потратили бы переплаченную сумму на повседневные нужды, такие как еда, налоги и досуг.
10 проц. литовцев, 12 проц. латвийцев и 7 проц. эстонцев потратили бы эти средства на путешествия, тогда как только по 2 проц. литовцев и эстонцев и 1 проц. латвийцев направили бы их на благотворительность.
В то время по 20 проц. литовцев и эстонцев и 25 проц. латвийцев направили бы средства на сбережения и инвестиции. Небольшая часть респондентов хотела бы делать сбережения на будущее в пенсионных фондах или по договорам инвестиционного страхования жизни: 2 проц. литовцев, 4 проц. латвийцев и 5 проц. эстонцев.
По словам руководителя Центра улучшения опыта клиентов в странах Балтии банка Citadele, неожиданный доход часто воспринимается как возможность спонтанно потратить деньги, но гораздо выгоднее принимать решения, которые приносят долгосрочную выгоду.
„Если у вас нет накопленной финансовой подушки, стоит направить часть средств на сбережения, а если она у вас уже есть, рассмотрите варианты инвестирования, основанные на приемлемом риске, такие как срочные вклады или фонды акций“, - цитируется в сообщении С. Гимжаускене.
Граждане, уплачивающие взносы по страхованию жизни и пенсионные взносы в пенсионные фонды третьей ступени, могут вернуть часть налогов, если договор был заключен до 31 декабря 2024 года.
Также жители, уплачивающие дополнительные взносы в пенсионные фонды второй ступени в размере свыше 3 процентов от дохода, взносы за высшее или профессиональное образование, а также проценты по жилищному кредиту, если договор был заключен до 1 января 2009 года.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии был проведен исследовательским агентством Norstat в феврале 2025 года. В Литве, Латвии и Эстонии с помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.