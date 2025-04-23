Опрос: переплату по подоходному налогу с населения каждый третий житель потратил бы на повседневные нужды

По данным опроса, 29 проц. жителей Литвы, 41 проц. – Латвии и 32 проц. – Эстонии потратили бы переплаченную сумму на повседневные нужды, такие как еда, налоги и досуг.

10 проц. литовцев, 12 проц. латвийцев и 7 проц. эстонцев потратили бы эти средства на путешествия, тогда как только по 2 проц. литовцев и эстонцев и 1 проц. латвийцев направили бы их на благотворительность.

В то время по 20 проц. литовцев и эстонцев и 25 проц. латвийцев направили бы средства на сбережения и инвестиции. Небольшая часть респондентов хотела бы делать сбережения на будущее в пенсионных фондах или по договорам инвестиционного страхования жизни: 2 проц. литовцев, 4 проц. латвийцев и 5 проц. эстонцев.