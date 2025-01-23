Опрос: от покупки жилья жителей останавливают низкий доход и высокий первоначальный взнос

По данным опроса, большинство (по 55% литовцев и латвийцев и 59% эстонцев) респондентов утверждают, что у них уже есть собственное жилье. По словам экономиста, столь большое количество жителей, уже приобретших собственное жилье, свидетельствует о стабильной финансовой базе населения и растущих возможностях приобретения недвижимости.
„Есть несколько причин этой положительной тенденции. Во-первых, в 2024 году средняя зарплата в Литве росла быстрее цен на недвижимость, поэтому доступность жилья увеличилась. Кроме того, для заемщиков выгодно, что в последнее время процентные ставки EURIBOR снижаются, что позволяет им ежемесячно направлять меньшую часть своего дохода на погашение кредита“, - говорит Изгородин.
В то же время в среднем четверть жителей стран Балтии не имеет достаточных доходов для приобретения собственного жилья: 19% эстонцев, 16% литовцев и столько же латвийцев указывают, что от этого решения их останавливает большой размер первоначального взноса. Кроме того, 16% латвийцев указывают неуверенность в будущем важной причиной откладывания этой крупной покупки.
Данные опроса показывают, что больше мужчин (59%), чем женщин (51%), уже владеют собственным жильем. Недостаточный доход и чрезмерно высокий первоначальный взнос в качестве причин отказа от покупки жилья чаще указывают женщины – 25% и 21% соответственно, по сравнению с 22% и 12% мужчин.
Однако опрос, проведенный банком в ноябре прошлого года, показал, что литовцы с оптимизмом оценивают свои финансовые перспективы. Почти треть (28%) респондентов ожидают улучшения своего финансового положения в ближайшие 6 месяцев.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии был проведен исследовательским агентством Norstat в декабре 2024 года. С помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 500 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.