Опрос: от покупки жилья жителей останавливают низкий доход и высокий первоначальный взнос

В настоящее время жители стран Балтии не рассматривают возможность покупки жилья. Исследование, проведенное по заказу Citadele, показало, что большинство из них связывают такое решение с имеющимся у них жильем и низким доходом. Однако, по словам экономиста Александра Изгородина, эти результаты можно также связать с улучшением финансового положения жителей и расширением возможностей приобретения недвижимости.