Опрос: на рождественский стол литовцы потратят столько же или чуть больше, чем в прошлом году

Четверть (26%) участников опроса указали, что планируют в этом году потратить на праздничные блюда от 51 до 100 евро. В прошлом году такую сумму планировали выделить 29% опрошенных. 22% участников опроса в этом году на рождественские блюда планируют потратить 101-150 евро, а 14% – до 200 евро.
По данным исследования, около половины респондентов планируют свои праздничные покупки. В 2023 году 56% респондентов необходимые продукты приобретали заранее или совершали покупки, следуя строгому списку, в этом году такой практикой воспользуются 49% участников исследования.
Чтобы сэкономить, в прошлом году 59% отслеживали акции и товары покупали во время них, а в этом году специальных предложений будут ждать 52%жителей Литвы. В 2023 году 44% респондентов сравнивали цены на продукты в разных магазинах, в этом году это число несколько снизилось – такой практикой воспользуются 40% опрошенных.
Исследование также показало, что праздничная корзина покупок жителей Литвы в основном состоит из фруктов и овощей, молока, свежего мяса и рыбы, а также праздничных сладостей, наибольшее внимание респонденты обращают на их качество, цену и свежесть.
Онлайн-опрос по заказу Lidl Lietuva провела компания Norstat. В опросе, проведенном в октябре, приняли участие 1000 жителей Литвы.