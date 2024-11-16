Опрос: на рождественский стол литовцы потратят столько же или чуть больше, чем в прошлом году

Четверть (26%) участников опроса указали, что планируют в этом году потратить на праздничные блюда от 51 до 100 евро. В прошлом году такую сумму планировали выделить 29% опрошенных. 22% участников опроса в этом году на рождественские блюда планируют потратить 101-150 евро, а 14% – до 200 евро.

По данным исследования, около половины респондентов планируют свои праздничные покупки. В 2023 году 56% респондентов необходимые продукты приобретали заранее или совершали покупки, следуя строгому списку, в этом году такой практикой воспользуются 49% участников исследования.