2025.03.08 07:07

Опрос: лучше всего жителей представляет президент, снизился рейтинг Блинкявичюте

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda, Vilija Blinkevičiūtė, Gintautas Paluckas
Gitanas Nausėda, Vilija Blinkevičiūtė, Gintautas Paluckas
ФОТО: Delfi montažas

Спустя четыре месяца после выборов в Сейм наибольшей поддержкой жителей всё еще пользуются победившая на них Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) и „Заря Немана“. Среди политиков, которые лучше всего отражают интересы жителей – президент Гитанас Науседа, лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис и социал-демократ, премьер Гинтаутас Палуцкас, свидетельствует опрос, проведенный в феврале по заказу Lietuvos rytas компанией Vilmorus.

Интересы жителей лучше всего представляет президент Гитанас Науседа

По мнению жителей, их интересы лучше всего представляет президент страны Гитанас Науседа. Такой позиции придерживаются 14,4% респондентов. В ходе опроса, проведенного в сентябре, 17% респондентов выразили свою поддержку президенту как фигуре, которая наилучшим образом отражает интересы населения.

Далее в рейтинге политиков, лучше всего отражающих интересы населения, следуют лидер „Зари Немана“ Жемайтайтис (9,3%) и глава правительства социал-демократ Палуцкас (6,7%). Пять месяцев назад их, как политиков, наилучшим образом представляющих интересы населения, оценили 7,6% и 0,3% респондентов соответственно.

За ними в рейтинговой таблице располагаются лидер демократического союза „Во имя Литвы“, спикер Сейма Саулюс Сквернялис (5,6%), новоизбранный председатель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Лауринас Кащюнас (4,4%), председатель СДПЛ Вилия Блинкявичюте (3,8%). Она за последние пять месяцев лишилась поддержки более 6% жителей. В сентябре ее, как политика, лучше всего отражающего интересы жителей, называли 10,4% респондентов.

Завершают список глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен (2,6%), мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (2,6%), экс-премьер, консерватор Ингрида Шимоните (2,6%) и покинувший в прошлые выходные пост председателя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис (2,4%).

Больше всего жители доверяют СДПЛ и „Заре Немана“

Результаты опроса показали, что, если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее воскресенье, больше всего поддержки получили бы СДПЛ и „Заря Немана“. Эти партии поддерживали 14,7 и 14,4% участников опроса соответственно.

Далее в рейтинговой таблице – третий партнер по коалиции демократический союз „Во имя Литвы“ (10,8%), СО-ХДЛ (9,6%), ЛСКЗ (7,6%), Движение либералов (6%).

За другую партию проголосовали бы 3,4% участников опроса. Еще 9,2% ответили, что не участвовали бы в выборах, а 24,3% указали, что не знают, за кого отдали бы свой голос.

Наиболее благосклонно оцениваемым общественным деятелем остается глава страны Гитанас Науседа

По оценкам жителей, лучше всего их интересы отражающий политик – президент Гитанас Науседа, также признан наиболее благосклонно оцениваемым общественным деятелем. Такой позиции придерживаются 63,9% опрошенных.

Далее следуют – глава Сейма Сквернялис (48,3%), премьер Палуцкас (47,7%) и председатель Движения либералов Чмилите-Нильсен (38,4%).

Нового лидера СО-ХДЛ Кащюнаса благосклонно оценивают 37,8% респондентов, а главу „Зари Немана“ Жемайтайтиса – 37,4%.

Завершают десятку наиболее благосклонно оцениваемых общественных деятелей мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (31%), министр социальной защиты и труда, социал-демократ Инга Ругинене (30,2%), бывший лидер ЛСКЗ Карбаускис (29%) и министр иностранных дел Кястутис Будрис (27,3%).

Опрос по заказу Lietuvos rytas проводился 14-23 февраля текущего года.

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