Опрос: лучше всего жителей представляет президент, снизился рейтинг Блинкявичюте

Интересы жителей лучше всего представляет президент Гитанас Науседа

По мнению жителей, их интересы лучше всего представляет президент страны Гитанас Науседа. Такой позиции придерживаются 14,4% респондентов. В ходе опроса, проведенного в сентябре, 17% респондентов выразили свою поддержку президенту как фигуре, которая наилучшим образом отражает интересы населения.

Далее в рейтинге политиков, лучше всего отражающих интересы населения, следуют лидер „Зари Немана“ Жемайтайтис (9,3%) и глава правительства социал-демократ Палуцкас (6,7%). Пять месяцев назад их, как политиков, наилучшим образом представляющих интересы населения, оценили 7,6% и 0,3% респондентов соответственно.