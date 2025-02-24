2025.02.24 17:23

Опрос: литовцы сомневаются в готовности врачей оказывать помощь в экстренных ситуациях

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gydytojas
Gydytojas
ФОТО: Shutterstock

Как показали результаты опроса, проведенного по заказу Ассоциации молодых врачей, 2 из 10 жителей страны полностью доверяют готовности литовских врачей оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях.

„Три года рядом с нами идет война, но, несмотря на это, мы в Литве не знаем, что делать в случае чрезвычайной ситуации. Как показал репрезентативный опрос общественного мнения, жители считают, что не все врачи будут готовы оказать помощь в чрезвычайных ситуациях“, – цитируются слова президента Ассоциации молодых врачей Агне Панавене в сообщении.

В свою очередь, более пятой части респондентов (12 проц.) заявили, что большинству литовских врачей не хватает навыков и готовности по оказанию помощи в экстренных ситуациях.

Компания по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai провела репрезентативный опрос в январе этого года по заказу Ассоциации молодых врачей.

В начале февраля министр здравоохранения Мария Якубаускене также признала, что отечественная система не готова к военным, гибридным и гражданским угрозам.

„Ситуация, мягко говоря, не совсем хорошая. Подготовка не на должном уровне. Поэтому подготовка системы здравоохранения к гражданским, гибридным и военным угрозам является одним из наших приоритетов“, – заверила министр здравоохранения в интервью программе ELTA Kampas.

По ее словам, особое внимание планируется уделить укреплению инфраструктуры, человеческих ресурсов, компетенций и подготовке к управлению всей системой.

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