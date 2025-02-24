Опрос: литовцы сомневаются в готовности врачей оказывать помощь в экстренных ситуациях

„Три года рядом с нами идет война, но, несмотря на это, мы в Литве не знаем, что делать в случае чрезвычайной ситуации. Как показал репрезентативный опрос общественного мнения, жители считают, что не все врачи будут готовы оказать помощь в чрезвычайных ситуациях“, – цитируются слова президента Ассоциации молодых врачей Агне Панавене в сообщении.

В свою очередь, более пятой части респондентов (12 проц.) заявили, что большинству литовских врачей не хватает навыков и готовности по оказанию помощи в экстренных ситуациях.

Компания по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai провела репрезентативный опрос в январе этого года по заказу Ассоциации молодых врачей.