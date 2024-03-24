Опрос: литовцы самые щедрые – они больше всех в странах Балтии дают детям карманных денег

Каждый третий указал, что дает детям деньги на карманные расходы: 28 проц. литовских, 37 проц. латышских и 31 проц. эстонских респондентов. Самая распространенная причина, по которой дают карманные деньги, – мелкие повседневные расходы. Например, на обед в школьной столовой (59% литовцев, 44% латышей, 23% респондентов-эстонцев), на перекусы (24% литовцев, 42% латвийцев, 30% респондентов-эстонцев), школьные принадлежности или канцелярские товары ( 14% (респондентов-литовцев, 15% латышей, 10% эстонцев).
Респонденты из Литвы склонны давать своим детям больше всего карманных денег среди жителей стран Балтии - от 10 до 19 евро в неделю (29%). В Латвии (29%) и Эстонии (33%) респондентов указали, что дают от 5 до 9 евро в неделю.
Финансовый эксперт отметила, что карманные деньги — отличный способ практически научить ребенка обращаться с деньгами: понять, как планировать недельный бюджет, покупки, почувствовать ценность денег.
"Ребенок, получивший карманные деньги на всю неделю, может самостоятельно принимать решения: на что их потратить, решить, потратить все сразу или отложить часть на сбережения, сравнивать цены, учиться расставлять приоритеты, отслеживать его расходы. Это очень практичный и эффективный способ разговора с ребенком о ценности денег с разных точек зрения, научить основам финансовой грамотности", - отметила в сообщении Рута Эжерскене, член правления банка Citadele, отвечающая за розничную торговлю.
Как показывает опрос, каждый третий опрошенный использует карманные деньги как возможность научить ребенка экономить. С этой целью дают на карманные расходы детям 29 проц. опрошенных литовцев и латышей и 34 проц. респондентов из Эстонии, а для того, чтобы накопить на более дорогую покупку, например, компьютер или велосипед карманные деньги дают 26 проц. опрошенных литовцев, 23 проц. латышей и 20 проц. эстонских респондентов.
Финансовый эксперт предлагает привлечь ребенка к процессу планирования бюджета: поговорить о том, что он купит на эти деньги, попросить узнать, сколько стоит еда в школьной столовой, определить размер недельного бюджета. Также важно договориться о наиболее удобном и безопасном для ребенка способе оплаты, научиться им пользоваться, а также не забыть рассказать о таящейся опасности – интернет-мошенниках.
По поручению банка Citadele в феврале 2024 года исследовательское агентство Norstat провело репрезентативный опрос населения стран Балтии. В Литве, Латвии и Эстонии с помощью онлайн-опроса было опрошено не менее 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.