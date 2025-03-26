Опрос: литовцы ожидают от ЕС большей безопасности и единства

По данным опроса, 66 проц. опрошенных хотели бы, чтобы ЕС играл более активную роль в реагировании на международные кризисы и вызовы безопасности. Эта точка зрения особенно сильна среди молодых респондентов. В Литве 71 проц. респондентов хотели бы, чтобы ЕС играл более активную роль в этой сфере.

Почти три четверти жителей ЕС (74 проц.) убеждены, что членство их страны в ЕС пошло на пользу (в Литве – 90 проц.). Главным аргументом в пользу членства респонденты по всему ЕС называют обеспечение мира и безопасности (35 проц.), жители Литвы наиболее важными причинами называют экономический рост (46 проц.) и новые возможности трудоустройства (42 проц.).