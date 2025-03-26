Опрос: литовцы ожидают от ЕС большей безопасности и единства

По данным опроса, 66 проц. опрошенных хотели бы, чтобы ЕС играл более активную роль в реагировании на международные кризисы и вызовы безопасности. Эта точка зрения особенно сильна среди молодых респондентов. В Литве 71 проц. респондентов хотели бы, чтобы ЕС играл более активную роль в этой сфере.
Почти три четверти жителей ЕС (74 проц.) убеждены, что членство их страны в ЕС пошло на пользу (в Литве – 90 проц.). Главным аргументом в пользу членства респонденты по всему ЕС называют обеспечение мира и безопасности (35 проц.), жители Литвы наиболее важными причинами называют экономический рост (46 проц.) и новые возможности трудоустройства (42 проц.).
Почти девять из десяти респондентов в ЕС заявили, что в условиях современных глобальных вызовов члены ЕС должны быть более сплоченными (в Литве – 94 проц.), а почти трое из четырех (76 проц.) указали, что ЕС должен принять дополнительные меры для решения предстоящих вызовов (в Литве – 84 проц.).
Жители ЕС отмечают, что оборона и безопасность (36 проц.), а также конкурентоспособность, экономика и промышленность (32 проц.) являются основными сферами, на которых ЕС следует сосредоточиться, чтобы усилить свою роль в мире. При этом жители Литвы в первую очередь указывают те же сферы, но чаще из стран ЕС выделяют оборону и безопасность (56 проц.).
В настоящее время 50 проц. европейцев положительно оценивают ЕС (в Литве – 60 проц.). За последнее десятилетие этот показатель был выше лишь однажды – весной 2022 года, после начала вторжения России в Украину, когда он составлял 52 проц. 41 проц. жителей ЕС положительно оценивают Европейский парламенту (в Литве – 31 проц.).
На вопрос, какие ценности Европейский парламент должен в первую очередь отстаивать в своей деятельности, жители Литвы чаще всего среди всех стран ЕС (62 проц.) указывали мир.
Опрос Евробарометра проводился с 9 января по 4 февраля в 27 странах ЕС. Всего было опрошено 26 354 респондента, а общие результаты по ЕС были рассчитаны на основе численности населения каждой страны.