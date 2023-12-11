Опрос: литовцы оценивают уровень жизни оптимистичнее чем полгода назад

По данным опроса, 61% жителей Литвы сказали, что считают, что их уровень жизни в следующем году ухудшится, и это на 8 проц. пунктов меньше, чем было весной этого года.

При этом 34%, или на 9% пунктов больше, чем весной, считают, что их ситуация не изменится.

Лишь три процента жителей Литвы отметили, что их жизнь в этом году улучшилась.

Опрос также показал, что более трети европейцев, 37%, иногда или часто испытывают проблемы с оплатой своих счетов.

В Литве ситуация в этом отношении лучше – 28% участников опроса часто или иногда испытывают трудности с оплатой счетов в Литве.