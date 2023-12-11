Опрос: литовцы оценивают уровень жизни оптимистичнее чем полгода назад

По данным опроса, 61% жителей Литвы сказали, что считают, что их уровень жизни в следующем году ухудшится, и это на 8 проц. пунктов меньше, чем было весной этого года.
При этом 34%, или на 9% пунктов больше, чем весной, считают, что их ситуация не изменится.
Лишь три процента жителей Литвы отметили, что их жизнь в этом году улучшилась.
Опрос также показал, что более трети европейцев, 37%, иногда или часто испытывают проблемы с оплатой своих счетов.
В Литве ситуация в этом отношении лучше – 28% участников опроса часто или иногда испытывают трудности с оплатой счетов в Литве.
Несмотря на это, борьба с бедностью остается актуальной проблемой даже для 49% респондентов в Литве.
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