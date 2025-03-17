Опрос: литовцы накопили самую большую финансовую подушку в странах Балтии

Тем, кто хочет сформировать резерв, представитель банка Citadele Сандра Гимжаускене советует следовать правилу 50-30-20. В нем указано, что необходимые расходы не должны превышать 50 проц. ежемесячного дохода, расходы на досуг – 30 проц., а 20 процентов ежемесячного дохода следует направлять на сбережения и инвестирование.

Однако каждый десятый респондент в Литве, а также 19 проц. респондентов в Латвии и 14 проц. в Эстонии не накопили никаких финансовых резервов.

35 проц. литовских, 44 проц. латвийских и 48 проц. эстонских респондентов могли бы покрыть свои финансовые обязательства менее чем три месяца. 16 проц. опрошенных литовцев, 12 проц. латвийцев и 14 проц. эстонцев могли обеспечивать себя в течение 4-6 месяцев.

По данным опроса, 27 проц. литовцев, 14 проц. латвийцев и 18 проц. эстонцев указали, что они в состоянии покрывать свои финансовые обязательства более полугода.

По ее словам, чтобы снизить влияние инфляции на накопленные средства и защититься от соблазна потратить деньги на повседневные нужды, стоит рассмотреть возможность срочных вкладов или сберегательных счетов.

„Срочные вклады, хотя и не приносят высокой доходности по сравнению с инвестиционными инструментами с более высоким риском, могут защитить средства от инфляции. Кроме того, это сберегательный инструмент обеспечивает большую гибкость: человек может выбирать вклады на разные сроки и при необходимости довольно быстро снимать средства“, - говорит С. Гимжаускене.