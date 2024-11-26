Опрос: литовцы больше всего ценят практичные и съедобные подарки

Исследование также выявило, какие подарочные бюджеты наиболее популярны в разных городах Литвы. В Вильнюсе и Клайпеде большинство респондентов планируют потратить 51-100 евро, в Каунасе и Шяуляе – 151-200 евро, а больше всего готовы потратить жители Паневежиса – пятая часть опрошенных планируют потратить на подарки 201-300 евро.

Также 5% жителей Литвы указали, что вообще не будут покупать подарки в этом году, эта цифра не изменилась с прошлого года, но в 2023 году их не покупать в основном планировали люди в возрасте 65-74 лет, а в этом году этот выбор больше распространен в группе 40-49 лет.