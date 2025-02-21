Опрос: каждый второй литовец воздерживается от путешествий в зимнее время

Опрос также показал, что среди путешествующих зимой меньше всего литовцев – воздерживаются от таких поездок 43 проц. опрошенных по сравнению с 35 проц. эстонцев и 34 проц. латышей. О том, что вообще не путешествуют, заявили 17 проц. литовцев, 22 проц. эстонцев и 24 проц. латышей.

Каждый десятый (7 проц. литовцев, 12 проц. эстонцев и 11 проц. латышей) заявил, что путешествует как в теплые страны, так и в страны с более холодным климатом. Кроме того, каждый десятый (10 проц. литовцев, 8 проц. эстонцев и 11 проц. латышей) зимой предпочитают соседние страны.

По данным опроса, 19 проц. опрошенных литовцев, 20 проц. опрошенных эстонцев и 16 проц. опрошенных латышей заявили, что зимой отправляются в теплые страны. 4 проц. литовцев и по 3 проц. латышей и эстонцев указали, что ездят в горы, чтобы насладиться зимними развлечениями.

По словам экономиста банка Citadele Александра Изгородина, несмотря на очень высокий уровень оптимизма литовских потребителей, на фоне вновь возросшей инфляции в стране, в конце 2024 года этот уровень стал снижаться.

„Литва вступила в новую волну инфляции, на которую в этом году существенно повлияет подорожание топлива, особенно дизельного топлива, и выросшая на 12 проц. минимальная заработная плата выросла. В последнее время жители Литвы стали несколько скромнее оценивать перспективы своего финансового положения – возможно, это также повлияло на планы литовских респондентов не путешествовать этой зимой“, – говорит А. Изгородин.