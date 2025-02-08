Опрос: каждый десятый литовец больше не может финансово поддерживать своих близких

Респондентам был задан вопрос о том, как текущая экономическая ситуация повлияла на их способность финансово поддерживать членов семьи, родственников или друзей, за исключением собственных несовершеннолетних детей. 21% литовцев, 27% латвийцев и 20% эстонцев продолжили оказывать своим родственникам финансовую поддержку. 2% литовцев, 3% латвийцев и 1% эстонцев указали, что продолжают поддерживать более крупными суммами.
„Экономическая температура в Балтийском регионе продолжает отличаться, но ситуация меняется. Экономика Литвы остается самой сильной во всем Балтийском регионе, что подтверждается отличным (+3,6%) ростом ВВП Литвы в четвертом квартале 2024 года. Движущей силой литовской экономики являются как экспортная промышленность, так и внутренняя торговля, а в последнее время – строительство и недвижимость, где восстановление обусловлено снижением процентных ставок“, - говорит экономист банка Citadele Александр Изгородин.
По данным опроса, почти каждый десятый респондент (7% литовцев, 8% латвийцев и 9% эстонцев) указал, что сам получает поддержку от других, а по 5% литовцев и эстонцев и 4% латвийцев указали, что получали просьбы о помощи, но не могут этого сделать из-за своего финансового положения.
Пятая часть респондентов (21% литовцев, по 19% латвийцев и эстонцев) заявили, что не оказывают никому финансовой поддержки, а 32% литовцев, 20% латвийцев и 25% эстонцев утверждали, что окружающие их люди не нуждаются в финансовой поддержке.
В то же время экономисты Swedbank не меняют свой прогноз роста ВВП Литвы в этом году и ожидают рост на уровне 3,0%. А для Эстонии и Латвии прогнозируется более скромный рост – 1,5 и 2,2% соответственно.
По мнению экономиста Нериюса Мачюлиса, средняя заработная плата в Литве также должна вырасти, но и инфляция не будет отставать: ее рост также прогнозируется.
„Рост заработной платы не замедляется, реальная заработная плата не снизится, прогноз средней заработной платы улучшается до 9,4%. Менее позитивный прогноз – ускорение инфляции. Весной она должен составить 3%, а летом 3,5%. На это влияет рост цен на продукты питания, которые в этом году должны еще вырасти примерно на 1%. Цены на услуги должны вырасти до 6%“, - прогнозирует Мачюлис.
Репрезентативный опрос жителей стран Балтии был проведен исследовательским агентством Norstat в январе 2025 года. В Литве, Латвии и Эстонии с помощью онлайн-опроса было опрошено не менее чем по 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.