Опрос: каждый десятый литовец больше не может финансово поддерживать своих близких

„Экономическая температура в Балтийском регионе продолжает отличаться, но ситуация меняется. Экономика Литвы остается самой сильной во всем Балтийском регионе, что подтверждается отличным (+3,6%) ростом ВВП Литвы в четвертом квартале 2024 года. Движущей силой литовской экономики являются как экспортная промышленность, так и внутренняя торговля, а в последнее время – строительство и недвижимость, где восстановление обусловлено снижением процентных ставок“, - говорит экономист банка Citadele Александр Изгородин.

Респондентам был задан вопрос о том, как текущая экономическая ситуация повлияла на их способность финансово поддерживать членов семьи, родственников или друзей, за исключением собственных несовершеннолетних детей. 21% литовцев, 27% латвийцев и 20% эстонцев продолжили оказывать своим родственникам финансовую поддержку. 2% литовцев, 3% латвийцев и 1% эстонцев указали, что продолжают поддерживать более крупными суммами.

По данным опроса, почти каждый десятый респондент (7% литовцев, 8% латвийцев и 9% эстонцев) указал, что сам получает поддержку от других, а по 5% литовцев и эстонцев и 4% латвийцев указали, что получали просьбы о помощи, но не могут этого сделать из-за своего финансового положения.

Пятая часть респондентов (21% литовцев, по 19% латвийцев и эстонцев) заявили, что не оказывают никому финансовой поддержки, а 32% литовцев, 20% латвийцев и 25% эстонцев утверждали, что окружающие их люди не нуждаются в финансовой поддержке.