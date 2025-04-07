Опрос: финансовое положение жителей Литвы улучшилось, но проблемы сохраняются

„Результаты опроса этого года настраивают оптимистично – после длительного роста финансовых трудностей жителей впервые зафиксировано более выраженное облегчение: число жителей, которым не хватает денег на еду, существенно сократилось“, - цитируется в сообщении глава НСОСБ Айсте Адомавичене.
По оценкам, 22,1 проц. респондентов в группе людей с доходом до 500 евро в месяц испытывают нехватку денег на еду – почти на 8 проц. пунктов меньше, чем год назад, когда этот показатель составлял 29,9 проц.
„Хотя в группе с самым низким доходом наблюдаются позитивные изменения, 22 проц. людей, которым не хватает денег на еду, по-прежнему являются очень высоким показателем. Значительная часть населения по-прежнему живет в крайне тяжелых условиях, и наша система минимального дохода не всегда способна адекватно защитить наиболее уязвимых“, - отмечается в сообщении.
Наибольшие проблемы с обеспечением продуктами питания, как и в предыдущем году, зафиксированы среди безработных (22,8 проц.) и лиц, занятых в домохозяйствах (31,3 проц.). К последней категории относятся родители, воспитывающие детей, и лица, ухаживающие за членами семьи.
„Эти данные показывают, что лицам, которые не могут работать по разным объективным причинам, по-прежнему не обеспечивается адекватная социальная безопасность и возможность обеспечить себя базовыми вещами, такими как полноценное питание“, - утверждает организация.
По данным за февраль 2025 года, 29,7 проц. людей с доходом до 500 евро в месяц указали, что им не хватает денег на содержание жилья. Этот показатель остается самым высоким среди всех групп доходов.
„В группе с доходом 501-700 евро трудности испытывают 10,5 проц. жителей, а в группе с самым высоким доходом (более 700 евро) – 5 проц. жителей. Это показывает, что даже при росте средних доходов доступность жилья в Литве по-прежнему не обеспечена для всех“, – подчеркивается в сообщении
Репрезентативный опрос 17-27 февраля 2025 года был проведен исследовательской компанией Spinter tyrimai по заказу Национальной сети организаций по сокращению бедности.