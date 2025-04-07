Опрос: финансовое положение жителей Литвы улучшилось, но проблемы сохраняются

„Результаты опроса этого года настраивают оптимистично – после длительного роста финансовых трудностей жителей впервые зафиксировано более выраженное облегчение: число жителей, которым не хватает денег на еду, существенно сократилось“, - цитируется в сообщении глава НСОСБ Айсте Адомавичене.

По оценкам, 22,1 проц. респондентов в группе людей с доходом до 500 евро в месяц испытывают нехватку денег на еду – почти на 8 проц. пунктов меньше, чем год назад, когда этот показатель составлял 29,9 проц.