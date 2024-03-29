Опрос: двое из трех жителей Литвы поддерживают размещение немецкой бригады и увеличение расходов на оборону

По данным опроса, создание национальной дивизии и всеобщий призыв поддерживают 38 проц. и 33 проц. жителей соответственно. Лишь каждый десятый респондент не согласен ни с одним решением об усилении обороны Литвы.
Исследование также показало, что 81 проц. жителей страны согласны с тем, что Россия представляет собой самую большую угрозу государственности Литвы. С этим утверждением не согласны лишь 7 проц. жителей, а у 12 проц. не было мнения.
По мнению члена правления инициативы "4 процента", президента Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Видмантаса Янулявичюса, чтобы значительно повысить безопасность страны, мы должны как можно скорее увеличить расходы на оборону до 4 проц. валового внутреннего продукта. (ВВП).
"Мы видим явное ожидание общественности, чтобы политики договорились об увеличении финансирования обороны до 4 проц. ВВП. В свою очередь, бизнес полон решимости внести свой вклад в увеличение оборонного бюджета за счет более высоких налогов, поскольку мы уже публично выразили свою поддержку одному из сценариев, представленных премьер-министром Ингридой Шимоните, по повышению на 1 проц. налога на добавленную стоимость и на 1 проц. налога на прибыль", - в сообщении цитируется В. Янулявичюс.
Чтобы объединить общество и побудить политиков как можно скорее договориться о выделении 4 проц. ВВП на оборону, граждански настроенные литовские предприятия и организации на этой неделе объединились для инициативы "4 процента". Она призывает всех граждан, которым небезразлична безопасность Литвы, подписать петицию. Всего за несколько дней это уже сделали более 30 тыс. жителей страны.
Все подписи, собранные инициативой, вместе с текстом обращения будут направлены президенту, Сейму и правительству. Это планируется сделать во время весенней сессии Сейма.
Опрос, проведенный исследовательской компанией Norstat LT, проводился 13-22 февраля 2024 года, была опрошена 1000 жителей страны.