Опрос: две трети жителей согласились бы на 4-дневную рабочую неделю

Согласно результатам опроса, 67 проц. респондентов старше 18 лет выразили желание работать четыре дня в неделю, имея при этом три выходных дня. Из них 68 проц. положительно отнеслись к идее сохранения прежнего размера заработной платы после сокращения рабочей недели, тогда как 4 проц. согласились бы на снижение зарплаты.
Однако некоторые жители не поддержали бы такой порядок. 15 проц. респондентов выступили против четырехдневной рабочей недели, а еще 18 проц. не имели мнения.
По данным опроса, идею сокращения больше всего поддерживают молодые люди до 30 лет (78 проц.), люди с самым высоким ежемесячным семейным доходом (74 проц.), специалисты и госслужащие (77 проц.), рабочие и фермеры (76 проц.), студенты (74 проц.), а также люди, воспитывающие несовершеннолетних детей (75 проц.).
Скептически к 4-дневной рабочей неделе относятся и выступают против нее жители пенсионного возраста (23 проц.), люди с высшим образованием (27 проц.), работники госсектора (2 проц.) и лица других национальностей (22 проц.).
75 проц. респондентов среди ныне работающего населения, высказавшиеся за сокращение рабочей недели, отметили, что заработная плата после введения нового порядка должна остаться прежней. 5 проц. сотрудников согласились бы работать за более низкую зарплату.
Еще 14 проц. заявили, что нынешняя пятидневная рабочая неделя их устраивает, а 6 проц. не имеют мнения по этому вопросу.
Репрезентативный опрос жителей Литвы по заказу LRT с 8 по 24 марта текущего года проводила исследовательская компания рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.
В опросе приняли участие 1020 жителей Литвы (в возрасте 18 лет и старше). Исследование проводилось в 115 точках выборки. Погрешность результатов не превышает 3,1 проц. пункта.