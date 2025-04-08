Опрос: две трети жителей согласились бы на 4-дневную рабочую неделю

Согласно результатам опроса, 67 проц. респондентов старше 18 лет выразили желание работать четыре дня в неделю, имея при этом три выходных дня. Из них 68 проц. положительно отнеслись к идее сохранения прежнего размера заработной платы после сокращения рабочей недели, тогда как 4 проц. согласились бы на снижение зарплаты.

Однако некоторые жители не поддержали бы такой порядок. 15 проц. респондентов выступили против четырехдневной рабочей недели, а еще 18 проц. не имели мнения.