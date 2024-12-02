Опрос: доверие к церкви растет, Сейм — на последнем месте по популярности

30 октября – 12 ноября этого года компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу ELTA опросила жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам страны.
Жители продолжают больше всего доверять Литовской армии и полиции. По данным опроса, 72 проц. опрошенных указывают что доверяют как солдатам страны, так и полицейским, а 24 проц. оценивают эти учреждения негативно.
Правда, за последние два месяца доверие к армии страны несколько снизилось – в сентябре о ней положительно отзывались 75 проц. опрошенных.
На третьем месте институт президента, пользующийся несколько меньшим доверием общества. Положительно к нему относятся 68 проц. жителей, а более критично – 27 проц.
Далее в рейтинге идет Церковь, доверие к которой за рассматриваемый период выросло на 4 проц. пункта. 63 проц. респондентов оценивают этот институт положительно, а 29 проц. говорят, что не доверяют ему.
Жители также склонны доверять Государственному фонду социального страхования (Содре) и муниципалитетам страны. Положительно „Содру“ оценили 59 проц. опрошенных, противоположного мнения придерживались 32 проц. муниципалитеты – 53 проц. положительно и 37 проц. отрицательно.
Меньше доверять жители склонны средствам массовой информации – 46 проц. оценили положительно и 46 проц. отрицательно. За последние два месяца доверие к СМИ снизилось. В сентябре половина участников опроса прессу оценивала положительно.
Общественность больше всего не доверяет судам, Правительству и Сейму
Опрошенные в ходе исследования жители отметили, что наименьшее доверие они испытывают к судам, Правительству и Сейму.
Суды страны критически оценивают 48 проц. опрошенных, доверяют им 39 проц.
Правительство скептически оценивают 64 проц. опрошенных, доверяют ему всего 31 проц.
Сейм пользуется наименьшим доверием. По мнению жителей, ему досталась последняя позиция в рейтинге. 24 проц. респондентов указали, что доверяют парламенту страны, а 69 проц. опрошенных не питают симпатий к этому институту.
30 октября – 12 ноября текущего года литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу агентства новостей ELTA провела репрезентативный опрос жителей Литвы. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 019 жителей Литвы (18 лет и старше), опрос проводился в 111 пунктах выборки.
Состав респондентов соответствует составу взрослого населения Литвы по полу, возрасту, национальности, типу поселения. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.