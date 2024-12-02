Опрос: доверие к церкви растет, Сейм — на последнем месте по популярности

30 октября – 12 ноября этого года компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу ELTA опросила жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам страны.

Жители продолжают больше всего доверять Литовской армии и полиции. По данным опроса, 72 проц. опрошенных указывают что доверяют как солдатам страны, так и полицейским, а 24 проц. оценивают эти учреждения негативно.

Правда, за последние два месяца доверие к армии страны несколько снизилось – в сентябре о ней положительно отзывались 75 проц. опрошенных.