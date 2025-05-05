Опрос: большинство жителей Литвы ждут очереди к врачу 2-4 недели

По данным опроса, такой срок ожидания в очереди указали 32 проц. респондентов. 20 проц. опрошенных ответили, что ждали консультации врача два-три месяца, а 12 проц. заявили, что за последние два месяца попадали к врачу в течение недели.
По данным опроса, до месяца в очереди ожидали 36 проц. лиц старшего возраста, 37 проц. жителей небольших городов, столько же пенсионеров и 39 проц. безработных и домохозяек.
В то же время еще 19 проц. жителей страны за последние два года вообще не обращались к врачу-специалисту. 30 процентов из них – молодые люди до 30 лет, жители сельской местности и домохозяйки, а также 32 проц. лиц, занимающих руководящие должности, и 43 проц. учащейся молодежи.
Репрезентативный опрос жителей Литвы в апреле этого года провела литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai. В исследовании приняли участие 1015 литовских респондентов: представители разных профессий и возрастов, проживающие в крупных городах, городках и деревнях, доходы которых также различаются.