Опрос: большинство жителей Литвы ждут очереди к врачу 2-4 недели

По данным опроса, такой срок ожидания в очереди указали 32 проц. респондентов. 20 проц. опрошенных ответили, что ждали консультации врача два-три месяца, а 12 проц. заявили, что за последние два месяца попадали к врачу в течение недели.

По данным опроса, до месяца в очереди ожидали 36 проц. лиц старшего возраста, 37 проц. жителей небольших городов, столько же пенсионеров и 39 проц. безработных и домохозяек.

В то же время еще 19 проц. жителей страны за последние два года вообще не обращались к врачу-специалисту. 30 процентов из них – молодые люди до 30 лет, жители сельской местности и домохозяйки, а также 32 проц. лиц, занимающих руководящие должности, и 43 проц. учащейся молодежи.