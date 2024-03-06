Опрос: большинство жителей Литвы считают, что присутствие солдат НАТО в Литве сдерживает противника от военных действий

"Присутствие союзных вооруженных сил в Литве очень важно для нашей национальной и региональной безопасности. Литва высоко ценит постоянное и неизменное обязательство союзников отправлять своих солдат в нашу страну. Каждый солдат союзников в Литве является ярким доказательством приверженности НАТО коллективному сдерживанию и обороне", - заявил министр обороны Арвидас Анушаускас .

По словам опрошенных, основными стратегическими партнерами Литвы в сфере обороны являются Германия , Польша и США .

85 проц. участников опроса считают, что постоянное размещение немецкой бригады в Литве повысит безопасность нашей страны, а 84 проц. респондентов утверждают, что размещение союзников по НАТО в Литве сдерживает враждебные военные действия.

По данным опроса, уже третий год подряд к членству Литвы в НАТО положительно относятся 89 проц. жителей. 79 проц. опрошенных считают, что членство Литвы в НАТО сдерживает Россию от военной агрессии против Литвы, а 91 проц. респондентов одобряют присутствие союзников на территории Литвы .

Большинство солдат союзников, дислоцированных в Литве, служат в созданной в 2017 году боевой группе Передовых сил НАТО, которую возглавляет Германия. В боевой группе размером с батальон в настоящее время служат около 1,6 тыс. солдат из Германии, Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Чехии и Люксембурга.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, действующую с 2004 года, в настоящее время возглавляют и безопасность воздушного пространства обеспечивают базирующиеся в Шяуляе ВВС Бельгии с истребителями F-16 и ВВС Франции с истребителями Mirage 2000.

С 2019 года в Пабраде постоянно дислоцируется ротационный тяжелый батальон США с танками Abrams и боевыми машинами Bradley.