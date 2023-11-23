Опрос: большинство литовцев выступают за возможность иметь двойное гражданство

Седьмая часть (14%) опрошенных не имела мнения о сохранении литовского гражданства или не ответила на вопрос, показывает опрос.
Сохранение литовского гражданства, если было получено другое гражданство дружественной страны, чаще одобряют женщины, лица моложе 50 лет, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и с самым высоким семейным месячным доходом (более 1800 евро), свидетельствует опрос.
Против сохранения литовского гражданства при получении гражданства другой страны чаще выступают люди старше 50 лет, респонденты со средним или профессиональным образованием и с самым низким ежемесячным семейным доходом (до 1000 евро), пенсионеры, безработные и домохозяйки.
В ходе опроса респондентам задавался вопрос, поддерживают или не поддерживают они сохранение литовского гражданства для действующих граждан Литовской Республики после приобретения ими гражданства дружественных Литве стран. В этот список вошли страны Евросоюза, НАТО, Европейской экономической зоны и Организации экономического сотрудничества и развития.
Компания по исследованию общественного мнения "Baltijos tyrimai" с 23 октября по 7 ноября 2023 года провела репрезентативный опрос жителей Литвы.
Опрошено 1 013 жителей Литвы (в возрасте от 18 лет и старше), исследование проводилось в 109 точках выборки.
12 мая следующего года граждане, пришедшие на президентские выборы, смогут выразить свою позицию относительно сохранения литовского гражданства, приобретенного по рождению, при приобретении гражданства другой дружественной Литве страны.
На референдуме будет предложено отказаться от внесенного в данный момент в Конституцию предложения: "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства". Это положение не позволяет сохранить гражданство Литвы после приобретения гражданства другого государства.