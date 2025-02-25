Опрос: большинство литовцев поддерживают НАТО, половина готова взять в руки оружие

По данным опроса, 90 проц. респондентов поддерживают членство Литвы в НАТО, более половины (52 проц.) опрошенных были бы готовы защищать страну с оружием в руках в случае агрессии против Литвы, а 61 проц. жителей Литвы внесли бы свой вклад в мирное сопротивление.

75 проц. считают, что союзники по НАТО будут защищать Литву в случае военной агрессии, а 89 проц. поддерживают присутствие союзников на территории Литвы. 75 проц. опрошенных также согласны с тем, что литовских солдат следует отправлять на международные операции по запросу союзников по НАТО.

Ближайшими союзниками Литвы участники опроса считают Германию, США и Польшу.