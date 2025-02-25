Опрос: большинство литовцев поддерживают НАТО, половина готова взять в руки оружие

По данным опроса, 90 проц. респондентов поддерживают членство Литвы в НАТО, более половины (52 проц.) опрошенных были бы готовы защищать страну с оружием в руках в случае агрессии против Литвы, а 61 проц. жителей Литвы внесли бы свой вклад в мирное сопротивление.
75 проц. считают, что союзники по НАТО будут защищать Литву в случае военной агрессии, а 89 проц. поддерживают присутствие союзников на территории Литвы. 75 проц. опрошенных также согласны с тем, что литовских солдат следует отправлять на международные операции по запросу союзников по НАТО.
85 проц. жителей Литвы, принявших участие в опросе, поддерживают размещение немецкой бригады в Литве, и столько же людей согласны с тем, что присутствие союзников в Литве сдерживает враждебные военные действия.
Жители Литвы также поддержат отправку литовских военных инструкторов в Украину для обучения ее солдат, если Украина попросит об этом. 67 проц. людей, принявших участие в опросе, отнеслись к этому положительно. 71 проц. опрошенных поддерживают предоставление Литвой военной поддержки Украине.
71 проц. опрошенных указали, что способны распознавать информационные атаки и вводящую в заблуждение информацию, 51 проц. знают, что делать, если столкнутся с инцидентом кибербезопасности, а 56 проц. проверяют безопасность вебсайта, прежде чем вводить на нем персональные данные.
Более половины респондентов (66 проц.) также поддерживают всеобщий призыв и всё более благосклонно оценивают призыв молодых людей на военную службу сразу после окончания школы.
Опрос жителей Литвы в декабре 2024 г. провела компания Spinter tyrimai. В ходе исследования были опрошены граждане Литвы в возрасте 18-75 лет.